Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı dağıtımı

Bu kapsamda Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Gazipaşa, Demre ve Kaş ilçelerinde ceviz ağacı fidanı dağıtımı yapılıyor. Kemer, Kumluca ve Elmalı'da ise meyve ağacı fidanı veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmş, İbradı, Gazipaşa, Demre ve Kaş ilçelerinde çiftçilere ücretsiz ceviz fidanı yardımı yapmaya devam ediyor.

“Ceviz fidanları dağıtıldı”

Kaş İlçesi Bezirgan, Yaylakılınçlı, Çamlıova, İkizce, Yaylapalamut mahallelerinde yaşayan çiftçilere ceviz ağacı fidanları teslim edildi. Büyükşehir ekipleri vatandaşlara fidanların dikiminde yardımcı olurken, bakımı konusunda da bilgi veriyor.

“Yerelden kalkınacağız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Gazipaşa, Demre ve Kaş'ta bugüne kadar 10 binin üzerinde ceviz ağacı dağıtımı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iklim değişikliğine bağlı bölgesel ürün yetiştiriciliği konusunda yöre halklarına eğitim, fide-fidan ve tohum desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Ceviz üretimine uygun ilçelerimizde çiftçilerimize sertifikalı ceviz fidanlarımız hayırlı olsun. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini yükseltmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Elmalı'da fidanlar toprakla buluşuyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı'da ise mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda bölgeye has yabani elma, yabani armut, yabani şeftali ve yabani erik türü ücretsiz meyve fidanları dağıttı. Elmalı'nın 33 mahallesinde toplam 15 bin adet ağaç fidanını toprakla buluşuyor. Karamık Mahallesi Muhtarı Cahit Türe özellikle kırsal mahallelerde geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan çiftçilere maliyetlerin arttığı bir dönemde fidan desteği sağlanmasının çok yerinde bir çalışma olduğunu söyledi.

“Kumluca ve Kemer'e 18 bin fidan”

Kumluca ilçesinde de 41 mahalle muhtarına vatandaşlara dağıtılmak üzere elma, armut, erik ve şeftali olmak üzere toplamda 4 bin adet meyve fidanı, Kemer'de ise 14 bin adet meyve fidanı muhtarlara teslim edildi. Kemer ilçesinde muhtarların ve vatandaşların başvurusu üzerine 3.kez meyve ağacı fidanı dağıtımı yapıldı.