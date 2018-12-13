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Antalyalı Genç Çiftçiler koyunlarını teslim aldı

Antalya’da 2018 Genç Çiftçi Destekleme Programı kapsamında genç çiftçilere koyunları teslim edildi.

Antalya'da 2018 Genç Çiftçi Destekleme Programı kapsamında genç çiftçilere koyunları teslim edildi.


Hayvan projesi kapsamında destek alacak 35 çiftçiden Aksu, Elmalı, Manavgat, Serik, Korkuteli, Kemer, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı İlçelerinde 21 genç çiftçiye 717 koyun teslim edildi. Hayvan dağıtımı törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'de katıldı. Genç çiftçilere koyunlarını teslim eden Özen, hayırlı olsun dileklerini iletti.


Önümüzdeki günlerde de Akseki, Alanya, Demre, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kumluca İlçelerine Proje kapsamında Küçükbaş Hayvan (Koyun) dağıtımı devam edecektir.

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