Antalyalı hayırseverden 4 derslikli anaokulu

Kepez'de yapım aşamasında olan 4 derslikli anaokulu için Vali Ersin Yazıcı ile hayırsever Bahriye Şenyurt protokol imzaladı. Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve hayırsever Bahriye Şenyurt katıldı. İmzalanan protokolle Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde yapım çalışmalarında sona gelinen 4 derslikli anaokuluna “Ahmet-Bahriye Şenyurt Anaokulu” ismi verilecek.

Hayırsever Bahriye Şenyurt'a örnek davranışından dolayı teşekkür edip hayırlarının devamını dileyen Vali Yazıcı, “Böyle hayırlar nasip kısmet işi. Gönlü güzel insanlarımızın eğitime katkıları devam ediyor. Keşke her maddi durumu iyi olan vatandaşımız böyle hayırlara imza atsa. Çok daha büyük zenginlerimiz var. Ama bu iş gönülden gelen bir iş. Eğitime yapmış olduğunuz bu girişim örnek bir davranış. Kepez adına, Antalya'mız adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Gençlerimize yatırım, geleceğimize yatırımdır”

Eğitimin her zaman ajandasında birinci sırada yer aldığını ve eğitimi çok önemsediğini dile getiren Vali Yazıcı, “Görev yaptığım her ilde eğitim her zaman önceliğimdi. Eğitimle yatıp eğitimle kalkan bir valiyim. Her şeyin merkezinde olan insanın eğitimi çok önemli. Bu nedenle eğitim olmazsa olmazımız. Antalya'da göreve başladığımdan beri birçok protokol gerçekleştirdik. Bugün yine küçük yaştaki çocuklarımızın eğitim göreceği bir protokolde birlikteyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar hizmet edersek ne kadar yatırım yaparsak, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine katkı sunacağına inandığım bu protokollerin artarak devam edeceğinden hiç şüphem yok. Çünkü Antalya hayırseveri en bol şehir. Hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin, kazançlarını bereketlendirsin” dedi.

Hayırseverlerin Antalya'da eğitim yatırımları konusunda büyük katkıları olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, bu katkıların devamını dileyerek anaokulunun gençlerimiz için hayırlı olmasını diledi.

Protokolde konuşan hayırsever Bahriye Şenyurt, gençlerimizin eğitimine faydalı bir protokole imza attıkları için mutlu olduğunu belirtti.