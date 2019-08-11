Antalyalı işadamı mezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu

Antalya'da iş adamı Ömer Ulutaş, köyündeki mezarlığı ziyaret edenlerin sayısını artırıp mezarlık ziyareti geleneğini yeni nesillere aktarmak için ziyaretçilere para dağıttı. Yaklaşık 500 kişiye 10'ar Tl veren İş adamı, paraların seri numaraları arasında çektiği kur'a ile de kazanan 5 kişiye 1000'er TL verdi. İş adamı mezarlık ziyaretinden toplam 10 bin TL dağıttı.

2001 yılı Elmalı Güreş Ağası iş adamı Ömer Ulutaş, gençlerin mezarlık ziyaretlerine duyarlılık konusunda farkındalık sağlamak amacıyla, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı. Amacının gençlere ölmüşlerini hatırlatmak ve mezarlıkları ziyaret etmek olduğunu ifade eden Ulutaş, herkesi mezarlık ziyaretine davet etti.

"Gelecek yıl da devam edecek"

Mezarlık ziyaretine gelenlere para dağıtacağını daha önce duyuran iş adamının bu çağrısı üzerine Arefe günü köy mezarlığı çocuk ve gençlerle doldu. Ziyaretin ardından sıraya giren gençlere 10'ar lira dağıtılırken, köylüler de çocuklara bayram şekeri verdi.

Ulutaş, yaklaşık 500 kişiye verdiği 10'ar TL'ler arasında da ikinci bir kampanya yaptı. Seri numaraları alınmış paralar arasında çekilen kur'a da şanslı gençler, iş adamından 1000'er TL daha aldılar. Ulutaş, böylelikle köyündeki mezarlığı ziyaret eden gençlere 10 bin TL dağıttı. Parasını sayan çocuk sevinçle Ulutaş'ın elini öptü. Diğer şanslılar da hep şans getiren paralarını hem de biner liralık ödülünü alarak, Ulutaş'a teşekkür etti.

Ulutaş, köyde kaynaşma, yardımlaşma ve mezarlık ziyaretlerini arttırmayı hedeflediğini söyledi. Ulutaş, "Bu bir ilk, gelecek yıl da bu etkinliğimize devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.