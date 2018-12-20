Antalyalı kadınlardan 'kadın aday' gösterilmemesine tepki

1 Kadın Hareketi Derneği, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Antalya'nın 19 ilçesinden en azından birinde kadın belediye başkan adayı gösterilmemesini eleştirdi.

Dernek üyesi yaklaşık 50 kadın CHP Antalya İl Başkanlığı önünde, “Kadının adı, seçilme hakkı, kadının mührü yok, 84 yıldır var olan hakkımızı istiyoruz" pankartı açtı. Burada sessiz şekilde iki dakika pankart açan kadınlar ardından dağıldı. Kadınlar adına açıklama yapan 1 Kadın Hareketi Derneği Başkanı Buket Dağlı, aynı zamanda CHP'nin meclis üyesi olduğunu hatırlatarak, yaptıkları eylemin partilerine karşı bir hareket olmadığını dile getirdi.

"Partimize karşı bir tutum değil"

Hiçbir adaya karşı davranışlarının olmadığının altını çizen Dağlı, "Hepsi partimizin adayı ve başımızın tacıdır. Bizim tek isyanımız Antalya'nın 19 ilçesinin birinde hiç değilse bir kadın adayın gösterilmesidir. Sokakta çalışan, partinin her kademesinde koşturan bu kadınların, partimiz tarafından ödüllendirilerek, aday gösterilmemesidir. Bu durum çalışan diğer kadınların da teveccühünü alacaktır. Yaptığımız partimize, adayımıza yapılmış bir açıklama, tavır değildir" dedi.

"Seçilme hakkımızı istiyoruz"

Buket Dağlı, "İl Başkanımıza, İl Kadın Kollarımıza bu sitemimizi bildirmeye geldik. Sadece kadınların siyaset sahnesinde yönetim makamlarında da olmasını istedik. Kadının artık mührü olsun istiyoruz. Kadınların mührü var. Birileri görsünler. Atatürk bu hakkı bize verdi. 84 yıldır bu hakkı kullanmadık sadece seçme hakkımızı kullandık. Biz artık seçilme hakkımızı istiyoruz kimseden lütuf istemiyoruz" ifadelerini kaydetti.