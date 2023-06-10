Antalyalı karavan tutkunları fuarda buluştu

Antalya'da ilk kez kamp ve karavan tutkunlarını bir araya getiren kamp ve karavan fuarı açıldı. İlk kez düzenlenen fuarda aydınlatma yaşam ünitelerinden, güneş enerjisi panellerine, uydu sistemlerinden ısıtma soğutma gereçlerine kadar kamp ve karavanın her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler sergileniyor.

Antalya Kamp Karavan Derneği Başkanı Kemal Atay, karavan fuarına 25 firmanın katıldığını belirterek, “Firmalar Antalya bölgemizdeki ve yakın çevrelerdeki firmalar. Bizim Antalya'da derneğe kayıtlı 110 tane üyemiz var. Onlarında katkıları ile her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Bu yıl ilkini düzenledik. Karavan tutkunları için Antalya'da bir ilki gerçekleştirdik ve ilk günden itibaren halktan büyük ilgi gördü. Fuarımız 3 gün sürecek. Fuar süresince karavan sektörü ile ilgili söyleşilerimiz olacak. Ayrıca fuarın son gününde bazı müzik grupları çeşitli konserler verecek. Burada amacımız karavan sektöründe karavan imalatçılığı ile karavana gönül veren sevdalıları bir araya getirmektir” dedi.

“Pandemi ile beraber karavan ve doğal yaşama ilgi arttı”

Pandemi ile beraber karavana ve doğal yaşama ilginin aşırı derecede arttığını söyleyen Atay, “Pandemi ile birlikte karavan ve doğal yaşama ilgi son derece arttı. Buna mukabil tabi ki biz karavancıların biraz sorunlarımız var. Bu sorunların başında karavanla ilgili konaklama, yerleşme, gezme sorunları. Bu aşağı yukarı bütün sahil kesimlerimizde bu sorunları yaşıyoruz. Mersin'den Çanakkale'ye kadar kıyı bölgelerimizde bu sorunları yaşıyoruz. Yerel yönetimlerde bu konuda biraz sıkıntılı. Buna acil değinilmesi gerekmektedir. Bu sorunlara Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu vasıtası ile bir katkı sağlayacağımızı umuyorum. Bu sorunlarla ilgili bazı belediyelerimiz lokal olarak çözümler üretmeye başladılar. Karavanlar için özel park yerlerini çözmeye çalışıyorlar. İnşallah ileriki günlerde bunları daha çok göreceğiz. Örnekler verecek olursak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'da bazı yerlerde karavanlar için yerler hazırlıyorlar. Bunlar nispeten sorunları çözecek. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Karavana 50 yaş üstü emekli kesim ilgi duyuyor”

Karavana genellikle 50 yaş üstü emekli kesimin ilgi duyduğunu dikkat çeken Atay, “Diğer insanlar çalışmak zorundalar. Çalışan insanlar ise karavanın işletme maliyetleri bakımından genellikle çekme karavanı tercih ediyorlar. Emekli kesimlerin bütçeleri kısıtlı olmasına rağmen motokaravan tercih ediyorlar. Fakat şu an piyasada arz ve talepten dolayı ücretler emeklilere göre çok yüksek. Yerel yönetimlerin bu bakımdan kamp yerlerinin fiyatlarını cazip tutmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, kendilerinin gönül esası ile çalışan insanlar olduğunu söyledi. Federasyon olarak ilgili kurumlar ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Özdağ, “Biz Kalkınma Ajansı ile, Milli Parklar, Orman Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalkınma Ajansı ile çalışmamızın sebebi bütün ülkede bir karavan rotası hazırlıyoruz. Çünkü, yabancı karavancı ülkemize geldiği zaman kapıdan girdiğinde nerede kalacağının adresi bilinmesi lazım. Rota çalışmaları yapıyoruz. Milli parklar mümkün olan yerlerinin karavan park projesi yapılmak üzere izinlerini aldılar. Karavan turizminde mutlaka ülkenin karavan kamp yerleri ve park yerleri olmalı ki bu karavan turizmi yapılsın. Çünkü her biri birer ev. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.