Antalyalı müzisyen bağlamasına kavuşmak için 75 kilo verdi

Antalya'da kiloları nedeniyle çok sevdiği bağlamasını çalamayan müzisyen tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi. Bağlamasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan müzisyen, "Kısa süre içinde bütün rahatsızlıklarım gitti. Sazıma kavuştum daha rahatım. Yeniden sazımla meşk ediyoruz. Bu en büyük mutluluğum" dedi.

Antalya'da yaşayan 57 yaşındaki müzisyen Cemalettin Güneri, akşam sahne almasından dolayı düzensiz beslenmeye başladı. 4 yıl önce 150 kiloya kadar ulaşan Güneri, tüm diyet yöntemlerini denese de başarılı olamadı. Kilonun kendisinde oluşturduğu psikolojik baskı bir yana yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Güneri'yi ise en çok üzen bağlamasını sağlıklı şekilde çalamaması oldu. Dizinde çaldığı bağlamasını zamanla göbeğinin üstünde çalmaya başlayan Güneri, bundan büyük üzüntü duydu. Yürüme sorunu, uyku apnesi, tansiyon, nefes darlığına kadar pek çok hastalık baş göstermeye başlayan Güneri, obeziteden tüp mide ameliyatıyla kurtuldu. Güneri, 4 yıl önce olduğu ameliyatla bir yılda 150 kilodan 75 kiloya düştü. Yeniden bağlamasına kavuşan Güneri, istediği parçayı rahatlıkla çalabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Güneri, kilolu halindeyken giydiği bir pantolon ve gömleğini o günleri unutmamak için saklıyor.

"Bağlamama kavuştum"

Sağlığına kavuşan Cemaleddin Güneri, gece sahne aldığı için yediği düzensiz yemeklerin ardından kilolarının arttığını söyledi.

Aşırı kilolu olmasından dolayı bağlamasını çalmakta zorlandığını dile getiren Güneri, "Sazımı sağlıklı çalamıyordum. Dizimin üstündeyken zamanla göbeğimin üstünde sazımı çalmaya başladım. Türkü söylerken nefes nefese kalıyordum. Yürüyemiyor, uyuyamıyordum. Uyku apnem, yüksek tansiyon, diz ağrım vardı. Müzikle de uğraştığım için yaşamım iyice zorlaşmaya başladı. Ameliyatın ardından 150 kilodan 75 kiloya düştüm. Kısa süre içinde bütün rahatsızlıklarım gitti. Sazıma kavuştum daha rahatım. Yeniden sazımla meşk ediyoruz. Bu en büyük mutluluğum" dedi.

"Hayatına kaldığı yerden devam ediyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, hastasının 4 yıl önce 150 kiloyla ameliyata girdiğini şimdilerde 75 kilo olduğunu ve gayet sağlıklı olduğunu belirtti. Cemalettin Güneri'nin çok sevdiği sahne hayatına kaldığı yerden devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Bülbüller, yapılan kontrollerinde her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.