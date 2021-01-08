Antalyalı ressam 36'ıncı kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu

ANTALYA (İHA) – Antalya'da tuvallerinde kullandığı sarı renklerle tanınan ressam Salih Yön'ün fırçasından çıkan ve Anadolu'nun güzelliklerinin tuvallere yansıtıldığı “Anadolu'da Yeni Umutlara Gün Doğarken 3” serisi, 38 Adet Yağlı Boya eserden oluşan 36'ıncı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

“Resim defterime yaptığım çalışmalar ile çizime başladım”

Resim defterine yaptığı çalışmalar ile çizime başladığını anlatan ressam Salih Yön, “İlkokula giderken misafirliğe gittiğimiz bir evde duvarda asılı olan bir portre vardı. Oturup onu yapmaya çalışırdım. Yaptığım zaman, gerçekten duvardaki asılı olan fotoğrafa çok benzediğini görürdüm. Ondan sonraki dönemde ise çalışmalarım sürekli devam etmeye başladı. 1975 ,1976 dönemini kapsayan yıllardaki resim defterime yaptığım çalışmalar ile çizime başladım. Bunu aralıksız olarak devam ettim” dedi.

“Sanatı tercih ettim”

İşinden istifa ederek sanatı tercih ettiğini söyleyen Yön, “Birkaç yıl önce açtığım Redrospektif sergisinde bütün çalışmalarımı Antalya sanat izleyicileri ile paylaştım. Bu çalışmalardan sonra Hava Kuvvetlerinde çalışmaya başladım. Ankara'da geniş bir sanat çevresinde bulunmamın etkisi ile sanatı belirli bir noktaya taşıma imkanım oldu. Daha sonra Hava Kuvvetlerinde resim atölyesi öğretmeni olarak atandım. Oradan Amasya'nın Merzifon İlçesine atandım. Orada tarihindeki ilk olma özelliğini taşıyan Ataçağ Sanat Merkezini kazandırdım. Emekliliğime bir yıl kala istifa ederek Antalya'ya yerleştim. Sanatı tercih ettim. Sanatı bir yaşam biçimi ve yaşadığım yeri sanat adına yaşanır hale getirmek felsefesini edindim. Antalya'da 5 tane özel sanat galerisinden biri olan Salih Yön sanat galerisi ve etnografya galerisini toplumla buluşmasını devam ettiriyorum” diye konuştu.

“Yaşanmışları hissettiğim yerleri tuvallerime aktardım”

Tuvallerine hislerini aktardığını söyleyen Yön, “ 45 yıldır bugüne kadar süre gelen bir sanat yaşamım oldu. Öyle bir duruma geldi ki insanlar baktığı zaman yaptığım bütün resimlerin hep aynı renkte ve hep aynı tonda olduğunu gördüler. Bunun neden böyle olduğunu sordukları noktada ise, bu resimlerin bu şekilde olmasının nedeni gidip ayak bastığım, havasını teneffüs ettiğim ve oradaki yaşanmışları hissettiğim yerleri tuvallerime aktardım. Benim resimlerimde hep kuvvetli bir ışık vardır. Bu ışığında nedeni ise benim içimdeki geleceğe ait taşıdığım umudun ışığıdır. Bu güneş ya benim gelecek umutlara doğmak üzere güneş doğar, ya da güneş ertesi gün yeni umutlara doğmak üzere batar” dedi