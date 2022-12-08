Antalyalı sanatçılar ‘Senede Bir Gün' konseri ile anılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın hafızalarda yer etmiş unutulmayan sanatçılarını “Senede Bir Gün” konseri ile anacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 12 Aralık Pazartesi saat 20.00'da Doğu Garajı Kültür Merkezi Büyük Salonda, Emin Altıner Yönetmenliğinde ‘Senede bir gün' konseri gerçekleştirilecek. Konserde Antalya'nın hafızalarına kazınmış unutulmayan sanatçılar anılacak.

Sanatçılar anılacak

Gecede, Cumhuriyet döneminde yolu Antalya ile keşişmiş ya da Antalya'da doğmuş, ebediyete intikal etmiş müzisyen, şair, edebiyatçı gibi önemli değerlerin yaşamları anlatılıp anılacak. Behlül Dal, İsmail Baha Sürelsan, Gültekin Çeki, Fikret Otyam, Tarık Akıltopu, Sümer Tilmaç, Necip Nugay gibi Antalya'nın kültür ve sanat hayatına damga vuran çok sayıda sanatçı ‘Senede Bir Gün' konseriyle hatırlanacak.

Gecede Antalya Yenikapı Orkestrası eşliğinde, Onur Nugay, Cüneyt Salman, Serpil Doğan, Erdinç Karadeniz' sahne alacak. Etkinliğe tüm Antalyalılar davetli.