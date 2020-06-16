Antalyalı yönetmenden 3 boyutlu tarihi Kaleiçi animasyon filmi

Antalyalı yönetmen Gökhan Çalbay 2 yıl süren araştırma ve çalışmalarının ardından Antalya'nın ilk yerleşim yeri olan tarihi Kaleiçi'nin 2 bin yıl öncesinden bugüne geçirdiği evreleri konu alan 3 boyutlu animasyon filmini tamamladı. Ödüllü yönetmen Çalbay, 1 saat süren tarihi Kaleiçi animasyon filminin Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dillerine çevrilerek uluslararası bir belgesel kanalında vizyona gireceğini açıkladı.

2007 yılında Uluslararası Cannes Film Festivali'nde afiş tasarım ödülü kazanan, yine tüm dünyayı kasıp kavuran ve internette 545 milyon kez izlenen ünlü DJ Burak Yeter'in “Teusday” klibinin de yönetmeni olan Gökhan Çalbay, Antalya Suna-İnan Kıraç Müzesinde tam 2 yıl boyunca tarihi Kaleiçi'ni inceledi. Kentin ilk yerleşim yeri olan Kaleiçi'nin 2 bin yıl öncesine dayanan serüvenini 3D animasyon filmiyle günümüze taşıyan Çalbay, Türk turizmine büyük katkı sağlayacak.

Müzede yaptığı araştırmalarda çizimlerinde ve yazılarında Kaleiçi'ni anlatan 7 seyyahın gözünden tasarladığı animasyon filminde Hadrianus kapısı, dar sokaklarında ki taş döşemelerinin yanı sıra kale surları, kesik minaresi, ahşap işlemeli ve taş evleri en ince ayrıntılarına kadar anlatılırken zaman içerisinde geçirdikleri değişikliklerde yine yönetmenin hayal gücüyle yeniden yaşam buluyor.

"Turizme katkı sağlamış olacağım"

Pandemi sürecinde çalışmalarına hız verdiğini anlatan Çalbay, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle özellikle Antalya ve Türk turizimcisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kısa süre önce fragmanını yayımladığım animasyon filmi büyük beğeni gördü. Daha önce de çalıştığım Uluslararası bir belgesel kanalı ile 1 saat olan Tarihi Kaleiçi 3D animasyon filminin yayımlanması için anlaştık. Tüm dünyada vizyona girecek film sayesinde turizme katkı sağlamış olacağım” diye konuştu.

Daha önce de uluslararası belgesel kanallarında görüntüleri yayımlanan Yönetmen Gökhan Çalbay, birçok kamu spotunun yanı sıra EXPO 2016 Antalya'nın reklam filmlerinin yönetmenlerinden biriydi, Uluslararası Antalya Film Festivali reklam yönetmenliği, Antalya Altın Portakal Film Festivali reklam filmleri yönetmenliği, Almanya'da “Binbir Gece” görsel efekt uzmanlığının yanı sıra bir çok klip ve reklam filmi yönetti.