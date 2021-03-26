Antalyalı yüzücüler milli takım için kulaç attı

İlk organizasyon olan Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş, Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda takım 14+ yaş kadın ve 15+ yaş erkek kategorilerinde 5 sporcu ile mücadele etti. Talya Erdoğan, İpek Derin Eğin, Azra Karabulut, Deniz Efe ve Poyraz Şan Aşkın, eski derecelerini geliştirerek milli takım sporcusu olabilmek için yarıştı.

Değerlendirme yapılacak

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan ikinci organizasyon ise 23-24 Mart 2021 tarihlerinde, İstanbul Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Tu¨rkı·ye Turkcell Ac¸ık Yas¸, Kısa Kulvar Mı·llı· Takım Seçme Müsabakaları'na Antalyaspor yüzme takımından yine Talya Erdoğan, İpek Derin Eğin, Azra Karabulut, Deniz Efe ve Poyraz Şan Aşkın katıldı. Müsabakalara katılan sporcuların milli takıma seçilip seçilmedikleri, yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak.

Önemli yarışlara katılacaklar

Milli takıma seçilecek olan sporcular, Alternatif Genc¸ 2. Degˆerlendirme Müsabakası, Avrupa Genc¸ler 2021 Seçme Müsabakası, Balkan Genc¸ler 2021 Seçme Müsabakası, U¨mit Milli 2. Degˆerlendirme Müsabakası, Avrupa Bu¨yu¨kler 2021 Seçme Müsabakası, İslam Oyunları 2021 Seçme Müsabakası, Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunları ve Alternatif Bu¨yu¨kler Seçme Müsabakası için seçilecek milli takım sporcusu olabilmek için performans gösterdi.