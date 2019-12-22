Antalyal?lar 2020'yi Y?lba?? Festivali ile kar??l?yor

Antalya B?y?k?ehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydan?'nda d?zenledi?i Y?lba?? Festivali muhte?em ba?lad?. Festivale ak?n eden Antalyal?l?lar, yapay kardan, dans g?sterilerine, konserlerden, animasyonlara keyifli anlar ya?ad?. Festival alan?n? ziyaret eden B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de, y?lba??n?n bu y?l Antalya'da ba?ka bir g?zellikte ya?anaca??n? s?yledi.

Antalya, 2020 y?l?n? B?y?k?ehir Belediyesi'nin d?zenledi?i Y?lba?? Festivali ile muhte?em bir ?ekilde kar??l?yor. Cumhuriyet Meydan?'nda ger?ekle?en Y?lba?? Festivali b?y?k bir heyecan ve ilgi ile ba?lad?. Hafta sonu etkinlik alan?na ak?n eden yerli ve yabanc? binlerce ki?i etkinlikler ve g?sterilerle keyifli anlar ge?irdi. Y?lba??na ?zel s?slenen alan, dev y?lba?? a?ac?, dev kar k?resi, maskotlar, animasyonlar, y?lba?? temal? foto?raf ?ekim alanlar?, y?lba?? pazar?, yiyecek i?ecek alanlar?, mini lunapark ve etkinliklerle ?ekim merkezi haline geldi.

Kar efekti interaktif tombala

Noel Baba DJ performans, Grup Crystal Band, Grup Sans?r ve Christmas Band konserleri d?zenlenen Y?lba?? Festivali'nde s?rprizler de yer al?yor. Alana kurulan dev ekran ile interaktif tombala oynayan vatanda?lara s?rpriz hediyeler verildi. Kar k?resi, y?lba?? a?a?lar? ve b?y?leyici kar ya?d?rma efekti alt?nda bol bol foto?raf ?ekinen vatanda?lar, yeni y?l co?kusunu en g?zel ?ekilde ya?ad?. Festivale Antalya'da faaliyet g?steren yerle?ik yabanc? dernekleri de destek veriyor. Bu kapsamda Rusya Dostluk ve K?lt?r Derne?i ile Akdeniz Ukraynal?lar Derne?i birbirinden renkli sahne ve dans g?sterilerini Antalyal?lar ile bulu?turdu.

Y?lba?? Festival alan?n? ziyaret eden B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Antalya B?y?k?ehir Belediyesi Bando Orkestras?'n?n verdi?i konseri dinleyerek, ?ocuklarla e?lendi. Tuncer, ard?ndan kurulan y?lba?? pazar?n? ziyaret ederek esnaf ve vatanda?lar? selamlad?. Y?lba?? Festivali ile yeni y?l?n Antalya'da b?y?k bir co?kuyla kutlanmaya ba?land???n? belirterek, "B?y?k?ehir Belediye Ba?kan?m?z Muhittin B?cek'in talimatlar?yla bu y?l Cumhuriyet Meydan?'nda d?zenledi?imiz festivale, Antalyal?lar?n ve yabanc? misafirlerimizin b?y?k bir ilgiyle kar??lad???n? g?r?yoruz. Bu ilgi bizi son derece mutlu ediyor. Bu y?lba??n?n Antalya'da bir ba?ka g?zellikte ya?anaca??na inan?yorum. Y?lba?? ak?am?na kadar devam edecek birbirinden farkl? etkinlikleri ve bu g?zel atmosferi g?rmeye t?m vatanda?lar?m?z? davet ediyoruz? dedi.

Festival Alan? farkl? aktivite ve konserlerle 31 Aral?k'a kadar a??k olacak. Y?lba?? ak?am? ise gece havai fi?ek g?sterileri ile renklenecek.