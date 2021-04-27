Antalya'nın 100 bin kişide görülen vaka sayısı artışını sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre Antalya'da 100 bin nüfusta görülen Covid-19 vaka sayısı 324,57'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, illere göre her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son tabloyu açıkladı. Tabloya göre Antalya'da 10-16 Nisan tarihleri arasında 301,65 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 17-23 Nisan arasında 324,57'ye yükseldi. Antalya, bu rakamla iller sıralamasında 9'uncu sırada yer aldı.

Isparta'da düşüş yaşandı

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre düşüş gösterdi. Akdeniz bölgesinin en çok Covid-19 vakasının görüldüğü kentte 10-16 Nisan tarihleri arasında 367,47 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı son tabloda 351,35'e geriledi.

Burdur'da vaka sayısı düştü

Burdur'da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki hafta 258,71 iken 17-23 Nisan arasında 274,81'e düştü.