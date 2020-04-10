Antalya'nın 19 ilçesi 32 bin litre dezenfektan ile temizlendi

Kurduğu temizlik ordusuyla gece gündüz Antalya'nın dört bir yanını dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, 225 personel ile kent merkezi ve ilçelerde titizlikle çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki dezenfekte çalışmaları için şu ana kadar 32 bin litre dezenfektan kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'de Korona virüs vakalarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana konuya hassasiyetle yaklaşmayı sürdürüyor. Başkan Böcek bir yandan başkanlık ettiği kriz masasıyla belediyenin çalışmalarını organize ederken bir yandan da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılarak kent genelinde yapılması gerekenler konusunda yetkililerle fikir alış verişinde bulunuyor.

225 kişilik ekip çalışıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Antalyalılar “evde kal” çağrısına büyük oranda uyarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı temizlik ekipleri kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Mühendis ve kontrol amirlerinin de yer aldığı 225 kişilik temizlik ekipleri Antalya'nın 19 ilçesinde gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalışıyor. Ekipler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, duraklar, kamu binaları, sağlık ocakları, camiler, muhtarlıklar gibi kapalı alanlardaki dezenfeksiyonun yanı sıra, cadde ve bulvarlarda da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

ASAT'ın ürettiği dezenfektan kullanılıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ekipleri bugüne kadar 4 bin 720 kurum binası, bin 210 cami, bin 200 kamu aracı, ilçelerdeki haller ile 37 cadde ve bulvarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarda ASAT Genel Müdürlüğü bünyesindeki Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda üretilen dezenfektan malzemeyi kullanıyor. Antalya genelindeki çalışmalarda şu ana kadar 32 bin 150 litre dezenfektan kullandı.