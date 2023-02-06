Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 mahalle yolu kar sebebiyle kapalı

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 32 mahallesinde de yoğun kar ve tipi etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimde bulunan kırsal mahallelerde kar yağışı etkili olurken, dün ise Akseki'nin alçak kesimdeki mahallelerinde de etkili oldu. Bazı mahalle yolları açılırken, tipi nedeni ile açılan yollar yeniden kapandı. 25 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Akseki Belediyesi Fen İşleri ekipleri ve Antalya Büyükşehir ekipleri tarafından çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 20-40 santimetreyi bulduğu bildirilirken, Akseki'de bugün okullar tatil edilmişti. Mahalle yollarında ise meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında ise Akseki Belediye ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları yapıldı.