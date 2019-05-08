"Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Selçuk ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette portakal bahçesinde yapılan araştırmada unlu bit zararlısı tespit edildi. Diğer yandan 25 adet avokado fidanı ile bahçe tesis edilmesine karar verildi.

"Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi ile kardeş ilçe olan İzmir Selçuk ilçesinde geçtiğimiz hafta çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Çalışma ziyaretine, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak Batem, Müdür Yardımcısı Ali Öztop, il müdürlüğü ve Batem teknik personeli katıldı. İl Müdürlüğü ekibi ayağının tozuyla, Selçuk İlçe Müdürü Mustafa Acargil ile birlikte Selçuk ilçesi çiftçilerinden Atilla Yaman ve Erol Yaman'a ait portakal bahçesine ziyarette bulundu. Portakal bahçesinde yapılan araştırmada unlu bit zararlısı tespit edildi. Unlu bit ile biyolojik mücadele ile ilgili demonstrasyon yapılması kararlaştırıldı ve programlama yapıldı. Sahada Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü biyolojik mücadele uzmanları tarafından çiftçiye böcek salımı öncesi yapılması gereken uygulamalar anlatıldı. Haziran'ın ilk haftası Batem tarafından temin edilecek faydalı böceklerin (predatör ve parazitoid) salınımına karar verildi.

Antalya'nın avokadosu Selçuk'ta yetişecek

İl Müdürlüğü heyeti Selçuk ilçesi üreticisi Binali Karadağ'a ait 2 arazide de incelemede bulundu. Bu arazilerden avokado bahçesi kurulmasına en uygun olan parselin seçimleri yapıldı. Arazi tesviye ve terbiyesi akabinde Batem tarafından temin edilecek 25 adet avokado fidanı ile bahçe tesis edilmesine karar verildi. Ardından bölgedeki turunçgil ve nar alanları incelenerek bu konuda istişarelerde bulunuldu. Mandarin ve nar yetiştiriciliğinin ilçede önemli düzeyde olmasından dolayı nar'da Unlu Bitle Biyolojik Mücadele ve Mandarinde Unlu Bitle Biyolojik Mücadele konulu projelerin eğitim yayın dairesine ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne ayrı ayrı sunularak demonstrasyon kurulması planlandı.

Ziyaretin ikinci gününde Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı makamında ziyaret edilerek proje ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Aynı zamanda İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı olan Erdallı ile yapılacak çalışmaların Selçuk merkezli olarak İzmir geneline yayılması konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, makamında ziyaret edilerek Antalya İl Müdürü Mustafa Özen tarafından gönderilen “Proje İyi Niyet Mektubu” takdim edildi. Proje ile ilgili her türlü işbirliğine açık olunduğu belirtildi. Kaymakamlık bahçesine hatıra bahçesi niteliğinde Batem'den temin edilecek Şadok fidanlarının dikilmesine karar verildi.

Eğitim toplantısı yapıldı

Selçuk ilçesinde Turunçgil Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele konulu üreticiler ve sektör temsilcilerinin katıldığı geniş katılımlı bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı. Antalya KTV Şube Müdürü İbrahim Irmak Gelin kardeş Olalım projesi sunumu yaparak, Türkiye ve İzmir Selçuk özelinde yapılacak çalışmaları anlattı. İzmir KTV Şube Müdürü Ali Ateş ve İzmir BÜS teknik personelinin de katılımcı olduğu toplantıda proje kapsamında işbirliği içerisinde çalışılması kararlaştırıldı. Toplantıda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuba Sansür Turunçgil Zararlıları hakkında, Ziraat Yüksek Mühendisi Musa Kırışık Turunçgil unlu bit mücadelesinde enstitü tarafından yetiştirilen faydalı böcekler hakkında, Dr. Ertuğrul Turgutoğlu ise Turunçgillerin yetiştiriciliği hakkında sunum yaptı. Sunumların ardından üreticilerin soruları cevaplandı. İlçe de Barutçu köyünde Hilal Kıroğlu' na ait 5 dekarlık arazi de Lavanta bahçesi kurulması planlandı. İlçede yapılabilecek yeni projeler değerlendirildi. Şirince Köyüne gidilerek kırsal turizm ve bölge ürün deseni hakkında saha çalışması yapıldı.

2014 yılında yapılan yaş meyve ve sebze soğuk hava deposu Deppo-Efes, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak eşliğinde kurum yetkilileri ile birlikte ziyaret edildi. İlçede bulunan Nesin Matematik Köyü ziyaret edilerek kurum Müdürü Emrah Bey'den çalışmalar hakkında bilgi alındı. İlçeye ait ören yerlerinden Meryem Ana Kilisesi ve Efes harabeleri ziyaret edildi.