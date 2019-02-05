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Antalya'nın balkonu mavi ve turuncu

Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde İstanbul’da tarihi Galata Kulesi, Londra’da Parlamento Binası gibi tarihi yapılarla eş zamanlı Antalya’nın balkonu Ziya Gökalp Kent Parkı’nda ağaçları, Antalyaspor 50’nci Yıl Parkı’nda ise havuzları hastalıkla mücadelenin renkleri mavi-turuncu ile aydınlattı.

Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde İstanbul'da tarihi Galata Kulesi, Londra'da Parlamento Binası gibi tarihi yapılarla eş zamanlı Antalya'nın balkonu Ziya Gökalp Kent Parkı'nda ağaçları, Antalyaspor 50'nci Yıl Parkı'nda ise havuzları hastalıkla mücadelenin renkleri mavi-turuncu ile aydınlattı.


Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve aralarında Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi'nin de bulunduğu ortak kuruluşlarının kansere karşı toplumsal bilinci artırmak için dünya çapında sürdürdüğü kampanyaya bu yıl da destek verdi. 2019 sloganı ‘Kararlıyım ve Yapacağım' olarak belirlenen kampanya çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi, İstanbul'da tarihi Galata Kulesi, İstanbul Boğazı köprüleri ve dünyanın farklı noktalarında tarihi yapılarla birlikte Antalya'nın balkonu, kentin Akdeniz'e uzanan en uç noktası Ziya Gökalp Kent Parkı'nda ağaçları, Antalyaspor 50'nci Yıl Parkı'nda ise havuzları hastalıkla mücadelenin renkleri mavi-turuncu ile aydınlattı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek her yıl artan bir destekle bu farkındalık çalışması içinde yer alacaklarını söyledi.

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