Antalya'nın çöpü 135 bin konutu aydınlatıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin çöpünü altına çevirdiği Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde 135 bin ailenin tüketimi kadar elektrik üretiliyor.

Kızıllı entegre Atık Değerlendirme Tesisi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından ‘'Çöp Altındır'' sloganıyla Antalya'ya kazandırılmıştı. 135 bin ailenin tükettiği elektrik, Antalya'nın çöpünden üretiliyor.

Tam otomasyonlu sistem

Türkiye'nin en çevreci projelerinden biri olan tesiste yılda 800 bin ton evsel katı atık en yeni geri dönüşüm ve imha teknolojisiyle sağlıklı bir şekilde bertaraf ediliyor. Tam otomasyonlu dev tesis alanında, mekanik ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisi, ileri mekanik, biyolojik veya termal işlem ve teknolojilerini kullanan Geri Kazanım Tesisi, Enerji Üretim Tesisleri, Düzenli Depolama Tesisi, Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve bertarafına yönelik Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Atık Pil Geçici Depolama Alanı ve diğer üniteler bulunuyor.

Metan gazı doğaya bırakılmıyor

Antalya, çağdaş şehirlerde olduğu gibi çöpünü dönüştürüyor, metan gazını atmosfere bırakmıyor, aksine bu gazdan elektrik elde ediyor. Tesis sayesinde 1 yıl içinde büyük ölçüde metan ve karbondioksit içeren 131 milyon m3 biyogaz atmosfere salınmak yerine depolanıp elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Vahşi depolama sahalarından düzenli depolama sahalarına geçiş ile çöp döküm sahalarında meydana gelen metan patlamalarına ve yangın gibi çevreyi, doğayı kirletici doğal afetlerin önüne geçiliyor.

Türel: “Antalya rakiplerini geçti”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın alt yapı ve çevreci yatırımları ile dünyanın birçok metropolünden daha fazlası olan bir şehir haline geldiğini belirterek, “Çöp altındır dediğimiz Antalya'da çöp artık elektriğe dönüşüyor. Eskiden Antalya'da bir poyraz estiğinde Kepez üstünden kente çok ciddi çöp kokusu gelirdi. Bunlar bitti kayboldu. Bunları unutuyoruz. Şimdi bırakın o kokulardan kurtulmayı, o çöpten artık enerji üretiyoruz. Ayrıca Alanya'da da çöpten elektrik üretir hale geldik. Bu tesisler dünyadaki, Avrupa'daki birçok gelişmiş şehirlerde yok. Antalya rakiplerini geçti. Antalya bu noktaya geldi” diye konuştu.