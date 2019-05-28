Antalya'nın deniz biyoçeşitliliği inceleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında Kaş-Kemer arasında deniz sörveyi yapıyor. Antalya'nın deniz ve kıyılarında iklim değişikliğinin mevcut ve olası etkilerinin araştırıldığı çalışma kapsamında elde edilecek veriler ışığında Antalya'nın deniz biyoçeşitliliği konusunda risk raporları hazırlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ortaklığıyla yürüttüğü “Türkiye'de İklim Degˆis¸ikligˆi Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında Aralık ayında ilki gerçekleştirilen deniz sörveyinin ikincisi Kaş-Kalkan arasında sürüyor. Deniz biyolojisi ile ilgili konunun uzmanı araştırmacıların Kaş-Kalkan arasında yaptığı dalışlarda, Antalya'da deniz ve kıyılarda iklim değişikliğinin mevcut ve olası etkileri araştırılıyor.

Su ve sediment örnekleri alındı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan deniz biyolojisi konusunda uzmanların ve Proje Koordinatörü Dr. Elif Özgür Özbek'in gerçekleştirdiği dalışlarda su örnekleri alındı. Deniz dibinde bulunan materyallerin zamanla dibe çökerek oluşturduğu katmanlardan sediment örnekleri alan uzmanlar, plankton ağıyla plankton çekimi de gerçekleştirdi.

Kritik habitatlar belirlendi

Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanmasını amaçlayan proje kapsamında yapılan dalışlar esnasında Antalya denizindeki yabancı istilacı türler sayıldı, nesli koruma altındaki türler de gözlemlendi. Farklı habitatlarda yapılan dalışlarda bölgeler arasındaki biyoçeşitlilik yönünden farklar ortaya çıkarılırken böylelikle kritik habitatlar belirlenmeye çalışıldı. İlki aralık ayında yapılan sörveyden elde edilecek sonuçlar, Antalya'da deniz biyoçeşitliliğinin korunması adına alınacak önlemler için yol gösterici olacak.