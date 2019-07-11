Antalya'nın deniz suyu kontrol altında

Antalya İl Salık müdürlüğü ekipleri tarafından 640 km'lik sahilde 360 noktadan 15 günde bir deniz suyu numunesi alınarak analiz edildiği açıklandı.

Analizler Akdeniz bölgesi için deniz sezonu olarak belirlenen 1 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor. Alınan numuneler mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere soğuk zincirde Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarlarına teslim ediliyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, analiz sonuçlarının hem paydaş kurumlarla paylaşılıyor hem de tüm yüzme alanlarına ait sonuçların kurumun web sayfasında (yuzme.saglik.gov.tr) halka açık bir şekilde yayınlandığını söyledi.

Uluslararası kalite ödülü olarak bilinen Mavi Bayrak sahibi 202 adet plajıyla Antalya'nın Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Hülür, " Ülkemizin de Dünya üçüncüsü olmasında kurumumuz çalışmalarının önemli bir katkısı bulunuyor. Ülkemizde Mavi Bayrak sayısının artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Yüzme Suyu İzleme Çalışmasının yürütülüyor ve bu kapsamda illerde toplantılar düzenleniyor. Müdürlüğümüzde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hüseyin İlter başkanlığında düzenlenen toplantıya Çevre Sağlığı Daire Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile TÜRÇEV'den yetkililer katıldı" dedi.