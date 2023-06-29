Antalya'nın düğmeli evlerinde yılda 8 bin kişi konaklıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi; tarihi dokusu, düğmeli evleri, iklim yapısı, Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası'ndaki yılkı atlarıyla son yıllarda özellikle Avrupalı ve yerli turistlerin vazgeçilmez uğrak yerlerinden biri oldu.

Deniz, kum, güneş ve lüks otellerindeki tatil imkanlarıyla ön plana çıkan Antalya, son yıllarda alternatif turizmi tercih eden yerli ve yabancı turistlere de eşsiz imkanlar sunuyor. Bu noktada İbradı ilçesindeki Ormana Mahallesi; tarihi dokusu, düğmeli evleri, iklim yapısı, Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovasındaki yılkı atları, yine Akseki'nin tarihi düğmeli evleri ve doğa turlarıyla binlerce turistin ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler düğmeli evlerle hem geçmişe yolculuk yapıyor hem de yöresel tatları tanıma imkanı buluyor. Düğmeli evlerde yılda yaklaşık 8 bin yerli ve yabancı turist konaklıyor.

“Bölgemizde turizm hızla devam ediyor”

Ormana Mahallesi'nde alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, düğmeli evleri ile meşhur olan bölgede alternatif turizmin hızla devam ettiğini söyledi. Alternatif turizme ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen Özgüven, “ Alman, Hollanda, Belçika, İngiliz ve Fransız turistlere hitap ediyoruz. Ancak deniz kum güneş turizmini tercih etmeyen yerli turistlerde bölgemizden faydalanıyor. Bölgemiz sadece düğmeli evleri ile de değil, yılkı atlarından tutun da Üzüm dere ırmağı, düğmeli evler ve Altınbeşik mağarası ile çok heyecan ve keyifle misafirlerimiz burada geziyorlar” dedi.

“Düğmeli evlerde yıllık 8 bin konaklama”

Yerlide biraz maliyetlerin yükselmesiyle birlikte fiyatlarda dengeler ve seçimlerin üst üste geliyor olması her ne kadar bir nebze bazı haftalarda yavaşlamaya sebep olsa da hızla tekrardan toparlanma olduğuna dikkat çeken Özgüven, “Bu sene yine 40 bin yerli ve yabancı turist hedefine ulaşacağını düşünüyoruz. Bölge ise baktığınız zaman Akseki ve İbradı bölgesi ise bu yıl yine 300 bin civarlarına ulaşır diye ümit ediyorum. Deniz, kum güneşin dışında kalan bir bölge olaraktan aslında şu anda alternatif turizm anlamında Antalya'da çok önemli bir nokta olduk. Yeni yolun yapılması ile birlikte de daha da fazla ivme kazanıyoruz. Şu anda Taşağıl üzerinden çok hızlı bir şekilde bölgeye rahatlıkla ulaşılabiliyor. Alternatif turizm dediğimizde baktığımız zaman kuzugöbeği mantarından tutun da, fotoğrafçılık, yürüyüş yolları açısından zengin ama kültür turizmi açısından da Ormana önemli bir noktaya ulaştı” diye konuştu.

“Burası eşsiz bir yer”

Ailesi ile birlikte Ormana Mahallesi'ne günü birlik gezmeye gelen fen bilimleri öğretmeni Mahmut Tunç, bölgeyi sürekli olarak sosyal medyadan takip ettiğini ve çok merak ettiğini söyledi. Kendisinin Burdur'un Bucak ilçesinin Karapınar Ortaokulunda fen bilimleri öğretmeni olduğunu söyleyen Tunç, “Aslen Kaş ilçesindenim. Kültür gezilerini çok seviyorum. Eşim ile birlikte bu tatil döneminde buraları görmeye geldik. Ormana'yı gerçekten çok merak ediyordum. Özellikle düğmeli evler çok ilgimi çekiyordu. Burası gerçekten düğmeli evleri ve doğası ile eşsiz bir yer. Korunmuş olan kültürün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Buradaki insanlarında bu kültüre sahip çıktığını gördüm. Kültürlerini devam ettiriyorlar, koruyorlar ve tanıtıyorlar. Buraya gelen insanlarda buradaki düğmeli evleri merak edip gelen insanlar. Ayrıca buranın kültürünü yaşamak isteyen insanlar. Bu açıdan çok memnun kaldığım bir gezi oldu. Eşim ile birlikte buraya tekrar konaklamak için geleceğiz” şeklinde konuştu.