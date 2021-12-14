İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kartpostallık görüntü

Antalya’da kendisine hayran bırakan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’de drone ile çekilen gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Antalya'da kendisine hayran bırakan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'de drone ile çekilen gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise izleyenleri mest etti.


Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, drone ile farklı açılardan görüntülendi. Görüntülerde geçtiğimiz günlerde yağmur sularının akması ile kahverengiye dönen denizin kendi rengini tekrar aldığı gözlendi. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kuş bakışı görüntülenen sahilde, gün batımı ile birlikte denize girenler ve yürüyüşe çıkaranlar da kameraya yansıdı. Drone ile hızlandırılarak çekilen görüntüler izleyenleri mest etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.