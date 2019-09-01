Antalya'nın en büyük meydanı Kepez'de açıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 2014 yerel seçimlerinde 70 proje arasında yer alan ve “Hayalim” dediği “Kepez Kent Meydanı” 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünde törenle açıldı.

Kepez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. Yıldönümünü 42 bin metre kare alana inşa ettiği Antalya'nın en büyük meydanı “Kepez Kent Meydanı”nın açılışı ile kutladı. Kepez Kent Meydanı'nda 10 gün devam edecek olan “Sokak Festivali”nin de açılışının yapıldığı gecede Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Funda Arar'ın verdiği konser ve ‘Kadına Şiddete Hayır' duvarı da geceye damgasını vurdu. Seyhan Caddesi'nde 42 bin metre kare alana inşa edilen Antalya'nın en büyük meydanı olan ‘Kepez Kent Meydanı' açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, AK Parti'nin İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, Kepez Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanı Eren Kurt ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere katıldı. Ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de açılışa eşi Dr. Ayşe ve kızı Zeynep Tütüncü ile birlikte geldi.

Tütüncü, “3 sevinci bir arada yaşıyoruz”

Kepez Kent Meydanı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışın hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu. Kepez Kent Meydanı'nın Antalya'nın en büyük meydanı olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Meydanlar etkinliklerle güzeldir, meydanlar halkımızın hemşehrilerimizin gönüllerinin şenlendirildiği festivallerle, programlarla güzeldir. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarımız ile birlikte Kent Meydanı ve Sokak Festivali açılışlarımızla 3 sevinci bir arada yaşıyoruz.” dedi. Sokak Festivali'nin 10 gün devam edeceğini de dile getiren Başkan Tütüncü, “ Farklı farklı güzellikler ve etkinliklerle burada hep birlikte, hep beraber olacağız.” diye konuştu.

"Sevgi ve saygı iklimi"

Kepez Kent Meydanı'nın temel atma töreninde yer alan bürokratların bugünde açılış töreninde bulunuyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. “Biz bu açılışlar vesilesiyle, milli bayramlar vesilesiyle birlikte olmayı, beraber olmayı sevginin ve saygının ikliminde bir arada bulunmayı başarmış bir ülkeyiz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Rabbim bizleri nice güzel bayramlar da, nice güzel zaferlerde, çok daha güzel günlerde bir arada kılsın. Biz kardeşiz birbirimize daha güçlü sarıldıkça, yaşadığımız şehir içinde bulunduğumuz hayat çok daha anlamlı olacak. Kepez Kent Meydanı ve Sokak Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Sokak Festivalimiz 10 gün boyunca hepimize neşe getirsin" diyerek sözlerin tamamladı.

Çelik, “Kepez gibi Türkiye istiyoruz”

Kepez Kent Meydanı açılış töreninde söz alan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise Kepez'in Antalya'nın en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Kepez'in Antalya'nın en güzel ilçesi haline geldiğini dile getiren Milletvekili Çelik, “Zafer bayramınızı kutluyorum. İnşallah Ağustos ayları ülkemize hayırlı haberler getirecektir. Kepez'de Türkiye'nin 81 vilayetinden vatandaşlarımız var. Kepez gibi Türkiye istiyoruz. Bu başarının mimarı Hakan Tütüncü'yü kutluyorum. Sağ olsun var olsun, çok başarılı oldu ki 3'ncü dönemde belediye başkanlığına seçtiniz. Allah razı olsun. Kepez'in imar sorununu çözdü, tapu sorununu çözdü, altyapı hizmetlerine devam etti. Ama tabii ki, şunu da unutmayalım. Menderes Türel ile elele verdi. Şehirlerde Kent Meydanı olmalı. Kepez'in de artık bir kent meydanı var. Başkanımızın galiba başka sürprizleri de var; Millet bahçesi gibi. İnşallah o da olacak. Kepezlilerin hayatının kolaylaştırılması, Kepez'in daha yaşanılır bir kent olması için başkanımız gece gündüz çalışıyor. Kent meydanı ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Zafer Bayramı'nda çifte açılış

Konuşmaların ardından ‘Kepez Kent Meydanı' ve meydanda yapılacak olan ‘Sokak Festivali'nin kurdele kesimi ile açılışı yapıldı. Açılışın ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve bürokratları eşleri tarafından öldürülen kadınlara destek amacıyla oluşturulan ‘Kadına Şiddete Hayır' duvarını imzaladılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kepez'de sahneye çıkacak olan Türk Pop Müziğinin ünlü sanatçısı Funda Arar da, ‘Kadına Şiddete Hayır' duvarını imzalayarak, kadın şiddetine karşı olduğunun mesajını verdi.

Televizyonda ve sosyal medyada sıkça rastlanan şiddet olaylarını hiç tasvip etmediklerini belirten Funda Arar, hiçbir canlıya karşı şiddet uygulanmaması gerektiğini söyledi. Ne çocuklara, ne kadınlara, ne de erkelere yapılan şiddete karşı olduğunu ifade eden Arar, “Maalesef ülkemizde bu aralar yaşanan kadın cinayetlerine üzülüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de bence eğitimsizlik. Aileden başlıyor. Erkek çocuklarımızı şiddete eğilimli eğitmememiz gerekiyor. Namus adı altında yapılan bu şiddetin, aslında namusla alakası olmadığını hepimiz biliyoruz. Bence onların psikolojik rahatsızlıklarında kaynaklı olduğunu düşünüyorum” diye açıklama yaptı.

Tütüncü'yü tebrik etti

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Türk Pop Müziğinin ünlü sanatçısı Funda Arar konseri ile devam etti. Konserine en sevilen şarkılarından Yak Gel'i seslendirerek başlayan Funda Arar, hayranlarını selamladıktan sonra 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek Antalyalıların bayramını kutladı. Elinde Türk Bayrağı ile marşı güçlü sesiyle yorumlayan Arar, sonrasında ise konser repertuarında en sevilen şarkılarına yer verdi. Konser sırasında kısa bir konuşma yapan Arar, şiddete tepki amaçlı oluşturulan Şiddete Hayır duvarını duyurdu. Ünlü sanatçı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncüye duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, “Kepez Belediyesini böyle bir duyarlı davranışından dolayı kutluyorum. Böylesi güzellikler için kutluyorum. Çok güzel bir şey. Bu pano harika bir pano diyerek, bir şarkısını da şiddet gören kadınlar için seslendirdi.

Konser sırasında duvar önüne gelen vatandaşlar da imzalarını atarak, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak mesajın yayılmasına katkı koydu. Etkinlik sırasında geçtiğimiz gün boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un kızının ağzından dökülen “Anne Lütfen Ölme” sözcüklerinin yer aldığı yazı dikkat çekerek, herkesi duygulandırdı.

Kepez Kent Meydanı

Kepez'in coğrafi olarak merkezi olan Seyhan Caddesi'nde 42 bin metre kare alana inşa edilen Kepez Kent Meydanı'nda çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı, kaykay oyun alanı, küçük fıskiyelerden oluşan havuz yer alıyor. Çok amaçlı etkinlik alanı konser, söyleşi, sergi, miting gibi organizasyonların gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Kepez Kent Meydanı Antalya'nın en büyük meydanı olma özelliğine de sahip.

Kepez'de ‘Sokak Festivali'

Kepez Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kepez Kent Meydanı'nda açtığı Sokak Festivali de, Türk mutfağının farklı lezzetlerini Antalyalılara sunacak. Festivalde, alışveriş alanları, çocuk oyun alanları, lunapark alanları yer alıyor. Sokak sanatçılarının renklendireceği festivalde, ziyaretçiler her akşam canlı akustik müzik eşliğinde keyifli saatler geçirme şansı yakalayacaklar. Kepez'de 10 gün sürecek Sokak Festivali, saat 19.00 ile 24.00 saatleri arasında renkli anlara sahne olacak.