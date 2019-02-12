Antalya'nın fethinin 812. yıldönümüne doğru

Antalya'nın fethinin 812. yılı kutlamalarının tanıtım toplantısı tarihi Antalya Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. Teması “Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri” olarak belirlenen ve 1-5 Mart tarihleri arasında yapılacak kutlamalar kapsamında, Runatolia koşusu, SOLO TÜRK gösterisi, Uğur Işılık konseri ve çeşitli konferanslar düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ecdadın gittiği coğrafyaları önce fethettiğini sonrada orada medeniyeti insanların kalbine koyduğunu hatırlattı.

“Atalarımızın bu düşüncelerle çıktığı seferler, kurdukları şehirler bizde bir medeniyet tasavvuru oluşturmaktadır.” diyen Türel, “ Bu algıya sahip olamayan, geçmiş ile bağını kuramayan, gelecek nesillere aktaramayan şehirler, ruhsuz kalmaya mahkumdur. İnşa ettiğimiz kentleri kadim kültürümüzden yansıyan değerlerle buluşturduğumuzda şehir, ruh, halk da kimlik kazanır. Öyleyse devlet fetihle, medeniyet de fethin idrakiyle inkişaf eder. Bu düşüncelerden hareketle üç yıl evvel valimizin önderliğinde Antalya'da başlattığımız fetih kutlamalarının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. 5 Mart 1207'de Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilen Antalya'da bugün ecdadın izinde şehrin gönlünü imar ediyoruz. Antalya'nın 812. yılını kutlamak insanımızı şanlı mazisiyle buluşturmak, medeniyet tasavvurumuzu gençlerimizde canlı tutmak anlamına gelmektedir.”diye konuştu.

"Selçuklu sikkeleri sergilenecek"

1-5 Mart tarihleri arasında 5 gün sürecek olan fetih kutlamaları bir şehrin ruhunu yaşatma adına oldukça değerli olduğunun altını çizen Türel, “Bu yıl belirlediğimiz “Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri” temasının da bu düşünceye hizmet ettiği kanaatindeyim. İstiyoruz ki özellikle gençlerimiz şehirlerinin yüzünü unutmasın. Bu da tarihi mirası bugüne aktararak mümkün olacaktır. Bu yılki kutlamaların temel çıkış noktası buydu. Kutlamalar kapsamında yapılacak olan Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Mehmet Çelik'in vereceği konferanslar fethin anlaşılması ve aktarılması adına önemli. İlk kez sergilenecek olan Selçuklu sikkeleri, “Türkiye'de İslami Nümismatik Çalışmalarına” dair düzenlenecek olan paneller, fotoğraf, pul, Selçuklu eserleri sergileri Antalyalıları tarihle buluşturacak.”dedi.

"SOLO TÜRK"

Fetih programına her yıl artan bir ilgi gösterildiğini dile getiren Türel, “ Bu yıl fetih heyecanı tüm şehre yayılacak. 3 Mart pazar günü Runatolia koşusu ile devam edecek olan kutlamalar Sahil Antalya Yaşam Parkındaki halk yürüyüşü ve etkinliklerle sürecek. Mehterle, kılıç kalkanla, okçuluk gösterileriyle atamızı yad ederken hiç şüphesiz her yıl olduğu gibi SOLO Türk Türk gösterisi göğsümüzü kabartacaktır. Ayrıca sevilen sanatçı Uğur Işılak'ın konseri de kutlamalara ayrı bir renk katacak. Fetih ruhunu aktarmak bizlerin; onu korumaksa gençlerin görevidir. Bu sebeple bu yıl çocuklarımıza Antalya'nın fethini anlatabilmek ve farkındalık oluşturabilmek için kısa bir fetih belgeseli hazırlandı. Bu gösterim Antalya merkez ve bütün ilçe okullarında 1-5 Mart haftasında öğrencilerimize izlettirilecek.” diye konuştu.

"Runatolia hakkında"

Turset Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, kutlamalar kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek ve 3 gün sürecek Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda (RUNATOLIA) halk koşusu, minik adımlar, yüksek topuk koşusu, maraton yarışı gibi etkinlikler yapılacağını bildirdi.

Emeklioğlu, Runotalia'nın Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını işaret ederek, bu yılki organizasyona yaklaşık 11 bin sporcunun katılmasını beklediklerini kaydetti.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğmu, Turset Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Antalya Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Terkan Demir, Adım Adım Yardımseverlik Platformu Antalya Sorumlusu İrfan Ozan Ongun katıldı.