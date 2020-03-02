Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün tartışılan Doğu Akdeniz'deki yetki kavgası bizim için 813 yıl önce başladı bugün değil. Birileri 12 bin, 8 bin kilometreden gelecek Akdeniz'de petrol gaz arayacaklar bize de 'sen arayamazsın' diyecekler. 'Uluslararası hukuk var' diyecekler. Hukuk sadece bize mi var, size yok mu?" dedi.

Antalya'nın Fethi'nin 813. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında Antalya Sempozyumu'nun Açılış Konferansı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın fethinin diğer şehirlerin fethinden farklı olduğunu belirterek, "Antalya, Türklerin Akdeniz sahillerindeki fethettiği ilk şehir ve ilk limandır. Türklerin denizcilikle buluşma noktasıdır Antalya. Bugün tartışılan Doğu Akdeniz'deki yetki kavgası bizim için 813 yıl önce başladı bugün değil. Bu yüzden moddomuz 'Evimiz Akdeniz' bu yıl" şeklinde konuştu.

"Petrol arayamazsın diyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz gereğini yapmasak bize Akdeniz'de olta atacak yer bile bırakmayacaklar" sözünü hatırlatan Karaloğlu, "Akdeniz'de en uzun sahili olan ülke olacaksınız ama birileri 12 bin, 8 bin kilometreden gelecek Akdeniz'de petrol gaz arayacaklar bize de 'sen arayamazsın' diyecekler. Uluslararası hukuk var diyorlar, hukuk sadece bize mi var, size yok mu?" diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen konferansta Doç.Dr. Yasin Pişgin de, "Fethin Anlam ve Önemi"ni anlattı.

Antalya'nın Derin Tarihi sergisi

Konferansın ardından yine Antalya'nın Fethi'nin 813. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü'nün "Semaya Yolculuk" ve Tahsin Ceylan'ın “Antalya'nın Derin Tarihi" sergilerinin açılışını gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet sergilerin açılış kurdelesini keserek, sergiyi gezdi.