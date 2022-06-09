Antalya'nın genç çınarları ödüllendirildi

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Değerlerinle Yaşa, Değerli Kal” temasıyla düzenlenen 8'inci Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması'na katılarak dereceye giren filmlere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması'na; Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Levent Akay, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Aşık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğretmenler ve yarışmada yer alan öğrenciler katıldı.

"Sanat, gerçeği en güzel haliyle anlatan büyülü bir yoldur”

Törende konuşan Vali Yazıcı, “Geleceğimizi elinde tutan kıymetli gençlerimiz. Bizim için ifade ettiğiniz değer ve kıymeti sizlere anlatamam. Her biriniz kendi ışığınızla aydınlanarak, bizlere ilham oluyorsunuz. Bugün burada sizlerin kıymetli ellerinden çıkan, bizleri sizlere hayran bırakan filmlerinizi izleyeceğiz. Birazdan da ödüllerinizi takdim edeceğiz. Bu güzel anlara tanıklık etmek için bir araya geldik. Öncelikle değerli onur konuklarımız oyuncu Gülsen Tuncer ve yönetmen Engin Ayça'ya katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili gençler; sanat, pek çok gerçeği en güzel haliyle anlatan büyülü bir yoldur. Sizler zaten buna vakıf olmuş bu yolu keşfetmişsiniz. Ülkenin ve bizlerin gelişmesi için sanat olmazsa olmazımızdır. Böyle bir yarışmaya katılarak bilgi, beceri ve maharetlerinizi gözler önüne seren tüm gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik gösterisinin ardından sahneye çıkan Vali Yazıcı, yarışmada birincilik ödülünü kazanan Alanya Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi'nin "Kimim Ben" filminin yönetmeni Selçuk Oğuz ve kısa film ekibine ödülünü vererek ekiple birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.