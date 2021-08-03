Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de devam eden yangın ile mücadele devam ediyor. Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alandaki ağaçlar ve otlar üzerinde tüten dumanlar ekipleri ve vatandaşları yeniden alarma geçirdi. Dumanlar kısa sürede alevlere dönerken yangını büyümeden kontrol altına alınmak için bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Yakında bulunan gölete yaklaşarak su tankını dolduran helikopterler dumanların ve ufak çaplı alevlerin olduğu yere havadan su boşaltarak müdahale etti. Alanda bulunan ağaçların ve otların bir kısmı yanarken alevler büyümeden söndürüldü. Zaman zaman alevlenen bölgede yangının ilerlememesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.