Antalya'nın içme suyu kaynaklarına yakın takip

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında deniz salyası (müsilaj) gibi olayların Antalya Körfezi'nde görülmesini engellemek adına imzalanan iş birliği protokolü kapsamında saha çalışmaları başladı. İlk olarak Döşemealtı bölgesindeki Kırkgöz havzasında bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında gözlem çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi arasında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun benzerinin Akdeniz'de yaşanmaması için bilimsel çalışmalar yapılmasını amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalanmıştı. Antalya Körfezi'nde deniz, kıyı geçiş suları ile iç sularda sucul canlıları yakın takibe alacak protokol kapsamında ilk saha çalışması da gerçekleştirildi.

“Kırkgöz su kaynakları incelendi”

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan, ASAT Havza Koruma Şube Müdürü Mehmet Ulusoy, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'ndan oluşan heyet sahaya indi. Döşemealtı bölgesindeki Kırkgöz havzasında bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının incelenmesi ve bilimsel analizlerinin yapılması için saha taraması gerçekleştirildi. Antalya'nın en büyük yeraltı kaynağı suyu olan Kırkgöz havzası Antalya'nın içme suyunu ve Düden Çayı'nı besliyor. Heyet, bu kapsamda bölgedeki Yağca Düden, Bıyıklı Düden, Pınarbaşı, Dirmil Kireç, Varsak Dolini, Yukarı Düden ve OSB kaynaklarında gözlem çalışması yaptı.

“Uzun soluklu ve kapsamlı bir çalışma olacak”

Akdeniz'de bir müsilaj sorunu yaşamamak için hayata geçirilen protokol kapsamında saha çalışmalarının başladığını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, “Durum tespiti yapmak için heyetle birlikte gözlem çalışmasına başladık. Bu kapsamlı bir çalışma. Önce kritik noktaları belirliyoruz daha sonra izleme noktalarından numune örnekler alınacak. Bu örneklerde müsilaja sebep olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler belirlenerek ölçülecek, yorumlanacak. Parametrelerde herhangi bir değişiklik olursa bu durumu önceden görüp tedbirler alınacak. Uzun soluklu bir çalışma olacak. Hedefimiz Antalya'mız için olası bir müsilaj tehdidinde önceden tedbir alarak önüne geçmektir” diye konuştu.