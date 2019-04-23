Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu

Antalya'nın ilçelerinde TBMM'nin 99'uncu açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 99'uncu açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Antalya'nın ilçelerinde çeşitli kutlama programları düzenlendi.

Törenler çelenk sunumlarıyla başladı

Demre ilçesinde düzenlenen törenlerin ilki Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Törene; Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay'ında hazır bulunduğu törene, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, parti başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Akseki'de yoğun katılım

Akseki ilçesinde program, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilke edindiği milli egemenliği gerçekleştirmek için ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine adamış bir lider olduğunu söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün, gelecek nesillere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bağcı şöyle konuştu:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Mart 1922'de TBMM'nin açılışında söylediği gibi, 'Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin sınırı ne olursa olsun, her şeyden önce Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, milli kültürlerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.' Gençlerimizde ve çocuklarımızda bu milli şuur var oldukça bayramımızı daha nice yıllar artan bir milli heyecanla kutlamaya kararlıyız.". Kutlamalar, öğrencilerin okuduğu şiirler, çeşitli gösteriler ve halk oyunları ile devam etti.

Kaş'ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kaş ilçesinde de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törene Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Erçin Birsen, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Bilal Duvar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, kurum müdürleri ve daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğünce çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Akhan, Garnizon Komutanı Birsen ve Belediye Başkanı Ulutaş halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Atılgan: “Dünyanın en sevgi dolu milletiyiz”

Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Dünyanın en şanslı çocuklarıyız. Dünyanın en sevgi dolu milletiyiz. Çünkü biz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedeflerde dünyaya ve tarihe sevgiyi, barışı, dünyanın güzelliğini gösteriyoruz. Bunun en büyük göstergelerinden biri, bir ülkenin hiç bir devlet başkanının gösteremediği büyüklüğü bizlere gösteren ulu önder Atatürk'ün çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan etmesidir. Hiç bir ülkenin ve liderin çocuklara önem verdiği, hediye ettiği başka bir bayram yoktur" ifadelerini kullandı.

Kutlama programında öğrenciler şiirler okudu, okullar müzikli gösteri sundu. Ulusal Egemenlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Serik'teki kutlamalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Serik'te de coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı önünde Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı. Programa İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

23 Nisan'ın çocuklara hediye edilen tek bayram olduğunu kaydeden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, “Bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha sevgi ve rahmetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlamak bizim başlıca görevimiz. Bizlerde çocuklarımızın her zaman olduğu gibi yaşamları boyunca en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler dans ve oyun gösterileri sundular.

Serik Belediye Başkanlığı koltuğuna minik Çisem oturdu

Gedik İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri Belediye başkanını Enver Aputkan'ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundular. Ziyarette belediye başkanı koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Berrak Çisem Cura'ya teslim ederek, ‘belediye başkanı olarak yapılmasını istediğin çalışmaların talimatını verebilirsin' dedi.

Çura'da birim amirlerine çeşitli talimatlar verdi. Hoş sohbetin ardından Başkan Aputkan, çocukların bayramını kutlayarak hediyeler verdi. Ziyarete gelenler arasında 5 yaşındaki minik kız çocuğu da kendi çizdiği resmi başkana hediye etti.