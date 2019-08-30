Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz'un 97'nci yıldönümünde Antalya tüm ilçeleriyle adeta kırmızı beyaz renklere büründü.

Zafer Bayramının 97'inci yıldönümü vesilesiyle Antalya merkezi başta olmak üzere çeşitli ilçelerinde tören ve kutlamalar gerçekleştirildi.

Korkuteli'nde Kıbrıs ve Kore gazileri de törendeydi

Korkuteli'nde ilk olarak Kaymakam Ömer Çimşit, makamda tebrikleri kabul etti. Kaymakamlıktaki törenin ardından program şehitler anıtında devam etti. Şehitlik anıtında düzenlenen kutlama törenine Kaymakam Ömer Çimşit, Garnizon Komutan vekili Personel Başçavuş Murat Patlar, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bedir, İlçe protokolü, Muharip Gaziler Derneği, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Garnizon Komutan vekili Personel Başçavuş Murat Patlar gerçekleştirdi. Patlar konuşmasında, "Ulusal birliğimizin ordu-millet bütünleşmesiyle doruğa ulaştığı, Türk ulusunun hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi olan bu destanla kahramanlık ve fedakarlıklarla dolu kurtuluş savaşımız kesin sonuçlu bir zaferle taçlandırılmış ve ebedi başkomutanımızın ifadesiyle varlığı ebediyete kadar sürecek Türkiye Cumhuriyetinin temeli sağlamlaşmıştır. Yüce Türk Milleti ya İstiklal Ya ölüm diyerek bu zaferi elde etmiştir. Bu zafer Türk Milletinin hangi şartlar içerisinde olursa olsun bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar mücadele edeceği göstermiştir. 30 Ağustos 1922 ‘de büyük taarruza geçilerek Düşman ağır yenilgiye uğratılmış ve düşman 9 Eylül 1922'de İzmir'de deniz dökülmüştür” dedi.

Jandarma Er Hasan Balcı günün anlam ve önemini belirten bir şiirinin ardından, öğrencilerin şiirleri ile tören sona erdi. Tören sonrası Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ve Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Kıbrıs ve Kore gazileri ile bire bir sohbet ederek hatırlarını sordular.

Kaş'ta yoğun katılım

Kaş ilçesinde ise Kaymakam Ulaş Akhan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti. Törene Kaymakam Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Bilal Duvar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Garnizon Komutanı Binbaşı Serdar Yıldırım, “19 Mayıs 1919'da büyük önder Mustafa Kemal Paşa tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele süreci, milletimizin bütün hareket etmesi ve kahraman Türk askerinin cesaret ve fedakarlığıyla 30 Ağustos 1922'de Büyük Zafer ile sonuçlanmıştır. Bu zafer, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum“ ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı halk oyunları ekibinin gösterisiyle program sona erdi.

Kumlucalılar coşkuya ortak oldu

30 Ağustos Kumluca'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk koyma töreni ile kutlandı. Törene Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhurlyet Başsavcı vekili Oğuzhan Karataş, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı, ardından Atatürk büstüne kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelengi konuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrenciler tarafından okunan şiirlerden sonra tören sona erdi. Törenin ardından katılımcılara çay ve pasta ikramı yapıldı.