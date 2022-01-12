Antalya'nın ilçelerinde yollar karla kaplandı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor. Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kapanan yollar iş makineleri ile açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri iş makineleriyle karla kaplı yolları açıyor. Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle sorumluluk alanında bulunan yollarda çalışma yapan Büyükşehir ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için mücadele veriyor. Akseki'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı iki ayrı ekip görev yapıyor. Ekipler, Akseki'nin Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla ve Kuyucak mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan yollarda temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Alanya'da tüm önlemler alındı, Gündoğmuş'ta yollar temizlendi

Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sorun yaşanabilecek bölgelerde ekipleri ile teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi her türlü önlemi aldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kapanan Taşatan ve Başyayla yollarını açtı. Yolların açılmasıyla bölgede mahsur kalan vatandaşlar da araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Antalya'da yoğun kar yağışının etkili olduğu bir diğer ilçe ise Gündoğmuş oldu. Büyükşehir ekipleri Gündoğmuş Yeniköy, Çamlıalan, Karaköy, Bedan mahalleleri ve sorumluluk alanında bulunan Pınarbaşı, Gelesandra yayla yollarını temizledi.