Antalya'nın ilk deniz süpürgesi Akdeniz'e indirildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne ait ABB Mavi 07 adlı deniz süpürgesini Balıkçı Barınağı'ndan vinçle Akdeniz'e indirdi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşık bir yıl önce kurulan Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

“Denizler hepimizin”

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün denizlerin temiz tutulması noktasında önemli çalışmalara imza attığına değinen Başkan Böcek, “Antalyamızda denizimizi, doğamızı tüm kurum kuruluşlarla birlikte korumaya devam ediyoruz. Çevreyle ilgili, arıtmalarımızla ilgili ne gerekiyorsa gereğini yapıyoruz. Antalya, ülkemiz hepimizin. Denizler hepimizin. Bu güzel günü tekrar kutluyorum” dedi.

“Büyükşehir denizleri izleyecek”

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli mühendis Kemal Özgün müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi sundu. Deniz kirliliğini önleme çalışmalarını anlatan Özgün, Büyükşehir Belediyesi'nin ihale aşamasına gelen “Elektronik Gemi Denetleme Sistemi” hakkında bilgiler verdi. Özgün, “Doğuda Beşgöz Deresi Batıda ise Göynük Çayını birleştiren hattın içi belediyemizin sorumluluk alanında. Bu alanı 20 tane çok yüksek çözünürlüklü kamera ve termal kamera, radar ve AIS cihazıyla tarayıp, görüntüleri Tünektepe'ye radyolink ile güvenli bir hatla ileteceğiz. Radyolinkteki hatları da Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüze aktarıp, izleyeceğiz” diye konuştu.

“Denizler güvenli hale gelecek”

Söz konusu kameraların suyun altındaki akaryakıt boru hattını bile görebildiğini söyleyen Özgün, “Kentimizi bu şekilde deniz kirliliği konusunda güvenli bir hale getireceğiz. Bu sistem deniz kirliliğinin yanında deniz kazalarını çözme konusunda da bize yardımcı olacak. Yapay zeka, AIS görüntüsü ve radar görüntüsünü üst üste koyup, deniz kirliliğini bize haber verecek. Termal kamera görüntüsü ile bir gemi değişik ısıda bir su denize bıraktığı zaman farklı renk tonlarında görebileceğiz. Bir gemi denize atık su bırakıyorsa bu görüntülerle idari işlem yapmamız yeterli olacak” dedi.

Deniz süpürgesi Akdeniz'e indirildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kabotaj Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalya'nın ilk deniz süpürgesinin denize indirilmesi törenine de katıldı. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne ait ABB Mavi 07 adlı deniz süpürgesini Balıkçı Barınağı'ndan vinçle Akdeniz'e indirdi.

“Antalya demek turizm, deniz, kum, güneş demek” diyen Başkan Böcek, “Denizimizi daha temiz tutmak için Antalya'nın ilk deniz süpürgesini Akdeniz'le buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce Boğaçayı'nda benzer bir çalışma yapmıştık. Antalyamızı, çevre dostlarımızla, denizcilerimizle, tüm kurum kuruluşlarla, oda başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla beraber denizlerimizi korumaya denetlemeye devam edeceğiz. Hep sağlıklı güzel günlerde tertemiz denizlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Güneş enerjili

Antalya'da deniz çöpleriyle mücadele çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan ABB Mavi 07 isimli deniz süpürgesi deniz yüzeyindeki fiziksel çöpleri toplayacak. Güneş enerjisinden de faydalanan deniz süpürgesi, su altındaki yosunları biçebiliyor, polen, müsilaj ve petrol türevi atıkları da toplayabiliyor.

Ziyarete Vali Yardımcısı ve Hudutlar Mülki Amiri Suat Seyidoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Sahil Güvenlik Okul Komutanı Albay Engin Kuntay, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya Bölge Liman Başkanı Mustafa Yılmaz ve Qport Genel Müdürü Özgür Sert de katıldı.