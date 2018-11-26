İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'nın ilk yerel televizyonun kurucu kadrosu bir araya geldi

Antalya’nın ilk Yerel Televizyonu olan Kanal VIP Televizyonu’nun kurucu kadrosu, 26 yıl sonra ilk kez görüştüler.

Antalya'nın ilk Yerel Televizyonu olan Kanal VIP Televizyonu'nun kurucu kadrosu, 26 yıl sonra ilk kez görüştüler.


Türkiye'de özel televizyonların kurulmaya başlamasıyla birlikte Antalya'da da 1992 yılında yayın hayatına başlayan bugünkü V TV'nin ilk kuruluşu olan Kanal VIP Televizyonu, Akdeniz'in basın dünyasına damga vurarak, bölge televizyonu olan E TV ile diğer medya kuruluşlarının yayına başlamasını sağlamıştı. İş insanı ve Muratpaşa Belediyesi meclis üyesi Cemal Öner ile Gazeteci Kamer Durdu'nun birlikte resmi kuruluşunu yaptığı VIP TV'nin eski kadrosu, 26 yıl sonra kahvaltıda bir araya geldi. Kurucu kadro kahvaltıda 26 yıl önceye gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.