Antalya'nın Kaş ilçesinde 12 kaçak yapı yıkıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 12 kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Antalya Valiliğine, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan şikayetler üzerine, kaçak yapıların olduğu tespit edildi. Bu yapılar ile ilgili gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra verilen yasal süre içerisinde yapıların yıkım işleminin gerçekleşmediği belirlendi.

Hacıoğlan Mahallesi'ndeki 12 kaçak yapının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Kaçak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılmasının sağlandığı, kaçak yapıyla mücadelenin devam edeceği ifade edildi.

Yıkım işlemine, Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve jandarma yetkilileri katıldı.