Antalya'nın köy pazarı Kepez'de açılıyor

Kepez Belediyesi'nin, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kuracağı ‘Antalya Köy Pazarı' 22 Aralık Pazar günü ParkFuntastic'de kapılarını aralıyor

Kepez Belediyesi, kadınlara yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Kepez Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ilçede ‘Antalya Köy Pazarı' kuruluyor. Kadın çiftçilerin ürettiği doğal ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve kadın kooperatiflerinin kurulması amacıyla imzalanan protokol kapsamında kurulması öngörülen Antalya Köy Pazarı, 22 Aralık Pazar günü saat 12.00'da kapılarını aralıyor. ParkFuntastic'de kurulacak olan pazar, üreticiden tüketiciye doğal ürünlerin ulaştırılmasını sağlayacak.

Kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadın girişimciler, ürettikleri doğal tarımsal ve hayvansal ürünleri bu pazarda satabilecekler. Kepez Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle; tarımın, kadın çiftçilerin, yerli üretimin desteklenmesi ve halka daha sağlıklı ürünlerin sunulması hedefleniyor. ParkFuntastic'de 22 Aralık Pazar günü saat 12.00'da açılacak olan Antalya Köy Pazarı, her hafta ‘ Ben doğal beslenmek istiyorum' diyen tüketicileri ağırlayacak. Antalya Köy Pazarı'nın açılışında da ziyaretçilere hamsi ikramı yapılacak.