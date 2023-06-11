Antalya'nın kurtuluş caddesi yemyeşil oldu

Kepez Belediyesi, kentsel dönüşüm yaşandığı mahallelere ulaşımı sağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ni sil baştan yeniden inşa etti. Caddenin peyzajını tamamlamasıyla bölgenin şehirleşmesiyle uyumlu, yemyeşil bir yol güzergâhı ortaya çıktı.

Kepez Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı Santral ve Kepezaltı mahallelerine ulaşımı sağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmasını büyük oranda tamamladı. Tapu sorunlarının çözümüyle gecekonduların yerine imara uygun konutların yapıldığı Ünsal Mahallesi'ne de bağlanan caddede, genişletme, asfalt, kaldırım, aydınlatma, yol aksesuarları, yapı elamanları ve yeşillendirme çalışması yapıldı. Caddeye, önümüzdeki günlerde bisiklet yolu da kazandırılacak.

“Kentsel dönüşüm bölgesine 35 metrelik cadde “

Düzenleme, caddenin Antalya Bulvarı ile Mustafa Haşmet Caddesi Kavşağı arasındaki bin 356 metrelik bölümünde gerçekleşti. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentsel dönüşümden dolayı bölgenin nüfusunun artacağını dikkate alarak, caddenin genişliğini imar planındaki konumuna uygun hale getirdi. Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 5 Temmuz 1921'in hatırasının yaşatıldığı caddenin genişliği 10 metreden 35 metreye çıkarıldı. Önümüzdeki aylarda Batı Çevre Yolu'na bağlanacak olan cadde, genişletme sonrası ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere dört şeritli bir yol haline geldi.

“Cadde sil baştan yeniden yapıldı “

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi ile Ferrokrom Fabrikası'nın önünden geçen caddenin, alt ve üstyapısı yeniden inşa edildi. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde, önce kırmızı kot çalışması yapıldı. Ardından ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut asfalt, freze iş makinesiyle kazılarak, kaldırıldı. Daha sonra genişletilen, tesviyesi yapılan ve filler dolgu malzemesi dökülen yola, 12 bin ton sıcak asfalt serildi. Yol çizgileri yapılan caddeye, trafik işaretleri levhaları konuldu. Caddenin, Kepezaltı Mahallesi bölümündeki kaldırım çalışması tamamlandı. Bu bölümde görme engelliler için yön taşının da bulunduğu 4 bin metrekare parke kaldırım çalışması yapıldı. Kaldırım kenarında 2 bin metre ve refüj kenarlarında ise 3 bin metre bordür taşı kullanıldı. Caddenin, fabrika kısmındaki kaldırım düzenlemesi ise önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek. Aydınlatma direklerinin dikildiği 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde elektrik iletim hatları yer altına alındı.

“Yemyeşil bir cadde”

Üç mahalleyi şehir merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nin korunan mevcut ağaç dokusu, dikilen zeytin ve portakal ağaçlarıyla artırıldı. Okaliptus (Sıtma Ağacı) ile selvi ağaçlarının bulunduğu refüje, portakal ağaçları ile zakkum bitkisi dikildi. Refüjü çimlendirilen 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, sıcak asfalt konforuyla, peyzajıyla, kaldırımıyla bölgenin şehir kimliğine yakışan bir eser oldu.

“Kepez'in yolu açık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açıklamasında 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ni, sil baştan yeniden düzenleyerek, hem isminin önemine hem de çevresindeki şehirleşmeye uygun bir güzelliğe kavuşturduklarını söyledi.

Kepez Belediyesinin, yol yapımında başarılı işlere imza attığını hatırlatan Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “14 yıllık hizmet dönemimizde, dile kolay 836 bin metre yeni yol açtık ve yolun açık Kepez, dedik. Yine 1 milyon 388 bin metre sıcak asfalt çalışmasıyla Kepez'in yollarını konforlu hale getirdi. Sıcak asfalt konforuna kavuşturduğumuz caddelerden biri de 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi oldu. Açtığımız her yol, genişlettiğimiz, düzenlemesini yaptığımız her cadde bizim için mahallelere değer kazandıran önemli bir unsur oldu. Yol açmaya devam edeceğiz. 5 Temmuz Kurtuluş Caddemiz, Antalya'mıza hayırlı olsun."