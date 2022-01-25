Antalya'nın merkezinde yıllar sonra kar sevinci, yüksek kesimlerinde mücadele

Antalya'nın yüksek kesimlerinde günlerdir yoğun kar yağışı etkili olurken, kent merkezi yıllar sonra güne karla uyandı.

Kent merkezine yağan kar sevinçle karşılanırken, yüksek kesimler de ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Günlerdir teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluğunda olan yolları açık tutabilmek için zorlu kış şartlarıyla gece-gündüz mücadelesini sürdürüyor.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yıllar sonra Antalya şehir merkezinde kar yağışı tahmini Antalya'da büyük bir heyecan yaşattı. Antalya halkı geceden itibaren kar yağışını bekledi. Sabah saat 04.00 itibarıyla kar yağışı Antalya'nın Kaş İlçesi'nden başlayarak Antalya şehir merkezine doğru yağmaya başladı. Sabah saat 08.00 itibarıyla ise Antalya şehir merkezinde yıllar sonra kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Antalyalılara tatlı bir heyecan yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

Kar çocukları sevindirdi

Kar yağışı Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa gibi merkez ilçelerinde etkili oldu. Antalya'nın kuzey girişindeki Kepez Varyant bölgesi beyaza büründü. Antalya manzarasında kar yağışını izlemek isteyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekimi yaptı. Antalya'da kar yağışına en çok yarıyıl tatilinde olun çocuklar sevindi. Çocuklar kartopu oynayarak, yıllar sonra Antalya'ya yağan karın tadını çıkardı.

Büyükşehir'den 16 ilçede karla mücadele

Antalya şehir merkezinde kar sevinçle karşılanırken Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu, Kepez ve Muratpaşa hariç Antalya'nın 16 ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Büyükşehir sorumluluğunda bulunan 6000 km'ye yakın grup yolunda tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Torosların eteğinde bulunan Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için Büyükşehir Belediyesi'nden 90 kişilik personel ve 45 aracın gece-gündüz görev yaptığını söyledi. Akdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatları ile yolların açık tutulması için çalışan ekiplerin tuzlama, kar küreme, temizlik ve yol genişletme çalışması yaptığı bilgisini verdi.

Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 2500 metre kilometre yayla yolu ve 3500 km grup yolunda çalışmalar aralıksız sürerken, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Antalya'yı Fethiye'ye bağlayan Yuva yayla yolundaki çalışmaları yerinde takip eden Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yüksek kesimlerde çok sayıda küçükbaş hayvanın çobanlarla yaşadığına dikkat çekerek hayvanlara yem, saman taşımak adına yolların açık kalmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları Kumluca, Elmalı, Aksek, İbradı, Gündoğmuş'ta yoğun bir şekilde sürüyor.