Antalya'nın nasıl turizmin başkenti olduğu Muratpaşa'da konuşulacak

Türkiye turizminin başkenti Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, turizm gelişim projelerinden biri Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi'ni 46'ncı yılında, düzenleyeceği söyleşide konuşacak.

1991'de toplanan Dünya Turizm Örgütü kongresinde dünyanın en başarılı 6 bütünleşik turizm gelişim projesinden biri seçilen Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi'nin çalışmaları da 70'lerde başladı.

Antalya Limanı'ndan Gelidonya Burnu'na uzanan 80 kilometrelik kıyı bandını kapsayan proje, planlama, programlama, finansman ve uygulama süreçleriyle bir bütün olarak ortaya çıktı. 1970'li yılların ikinci yarısında, Dünya Bankası'nın 25 milyon dolar kredi sağladığı projeyle Türkiye'ye önemli miktarda döviz girdisi sağlanması amaçlandı.

Bugün, dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan ve Türkiye'nin turizm başkenti unvanını taşıyan Antalya'da planlı kalkınma modeliyle oluşturulan proje, 46'ncı yılında Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği söyleşide konuşulacak. 23 Şubat Çarşamba, saat 19.00'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek söyleşide dönemin yetkilileri Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu olayı anlatacak.

Söyleşide dönemin Dünya Bankası Başkanı Robert McNamara'yla Antalya'da buluşan ve projenin uygulanmasındaki en etkin isim Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, eski Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç, eski Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç ve eski TÜROFED Başkanı Osman Ayık konuşmacı olarak yer alacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Belediye Başkanı Ümit Uysal yapacak.