Antalya'nın simgelerinden çiçekli fotoğraf çerçevesi aşırı sıcaklara dayanamayarak kurudu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaca unlu Konyaaltı sahilini kuşbakışı gören Varyant Seyir Terası'na yaptırdığı ve vatandaşların sık sık fotoğraf çektirdiği çerçevedeki çiçekler, aşırı sıcaklara dayanmayarak kurudu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Varyant Seyir Terası'na yapılan yaşayan çerçeveyi hizmete açtı. Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili'nin en iyi gören noktaya yapılan yaşayan çerçevede petunya çiçekleri kullanıldı. Antalya'nın sahilini, denizini ve dağlarını sosyal medyada daha görünür hale getirmek için yapılan yaşayan çerçeveye Antalya etiketi yazıldı. Kente gelen turistler ve vatandaşlar, yaşayan çerçevede fotoğraf çektirerek, muhteşem Antalya manzarası ile anı unutulmaz kılıyor.

Aşırı sıcaklara dayanamayarak kurudu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiçeklerin hem bakımını yapması hem çalınmasının önüne geçmesi için alanda bir sure önce bir personel görevlendirmişti. Antalya'da son günlerde etkili olan ve zaman zaman 40 dereceyi bulan aşırı sıcak havalardan çiçekli çerçevede nasibini aldı. Çerçeve üzerinde bulunan çiçekler sıcaklara dayanamayarak kurudu. Çiçeklerin kuruması ile personelin görev suresi de sona erdi. Vatandaşlar ise çerçevenin yeniden yeşillendirilmesini istedi.