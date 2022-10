Antalya'nın 'vahşi güzelliği' yılkı atları turistlerin ilgi odağı oldu

Antalya'nın İbradı ilçesinde yıllar önce doğaya bırakılan ve bugün sayıları bin 200'ü bulan yılkı atları, yurt edindikleri Eynif Ovası'na güzellik katıyor.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesi Eynif Ovası'nda yaşayan ve sayıları bin 200'ü bulan yılkı atları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Su ve yiyecek sorunu yaşamayan ve zamanla çoğalan atların sürü halinde geziyor. Ormanları, barındırdığı yaban hayvanları, mağarası ve ovasıyla dikkati çeken bölgenin "vahşi güzelliği" diye nitelendirilen yılkı atları, Eynif'in turizm potansiyeli olarak da görülüyor.

Torosların, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

"Hayatımda hiç bu tarz serbest dolaşan atlara hiç denk gelmedim"

Fransız turist Younes Ouhmıd, tatil için geldiği Antalya'da farklı bölgelerini keşfetmek istediğini söyledi. Antalya'nın farklı bölgelerini araştırırken Ormana'yı tesadüfen bulduğunu anlatan Ouhmıd, "Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Ben doğasever biriyim. Doğa ile iç içe olmayı seviyorum. Antalya'nın turistik kısmını zaten biliyordum. Antalya'daki klasik turizmin dışına çıkıp burayı keşfederek buraya geldim. Bu muhteşem ovanın güzelliğini ve yılkı atlarını görmüş oldum. Hayatımda hiç bu tarz serbest dolaşan atlara hiç denk gelmemiştim. Gerçekten çok ilgimi çekti ve beni çok heyecanlandırdı” dedi.

Fransız turist Alexandra Verrard, “Benim daha çok ilgi alanım yürüyüş yollarıdır. Bölgedeki yürüyüş yollarını çok merak ediyordum. Buradaki yürüyüş yollarının muhteşem ova ile kesişiyor. Yılkı atlarının arasından geçen yürüyüş yolları olduğunu görmek çok ilgimi çekti” diye konuştu.

"Müthiş bir güzellik"

Alman turist Johr Hans Henning Walter ise “Türkiye'ye tatil için Almanya'dan geldik. Biz bir yürüyüş grubuyuz. Antalya'nın farklı bölgelerini görmek için Ormana bölgesine geldik. Grubumuz ile birlikte Ormana'dan başlayıp, Toros Dağlarında yaptığımız 10 kilometrelik yürüyüşün ardından büyük bir ovada yılkı atları ile karşılaştık. Müthiş bir güzellik. Özgürce ovada yaşayan atlar büyük ilgimizi çekti. Buradan da Kapadokya bölgesine gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Alman turistlerden Tesar Konstanza, “Bölgeye hayran kaldım. Özellikle Ormana'da orijinaline sadık kalarak restore edilen evlerde konaklamamız çok güzeldi. Ormana'dan yola çıkarak dağlardan Ovaya inmemiz çok hoşumuza gitti. Buradaki doğa büyük ilgimizi çekti. Dağlar, ağaçlar, yılkı atlarını hep bir arada görmek muhteşem bir olay. Buraya gelmekten gerçekten çok mutlu olduk. Almanya'ya dönünce buranın güzelliklerini arkadaşlarıma anlatacağım” dedi.

“Almanlar daha çok ilgi duyuyor”

Profesyonel turist rehberi Hasan Gülbol, bölgeye Alman grupları getirdiğini söyledi. 90 bin dönüm Eynif Ovasını Almanların çok sevdiğini anlatan Gülbol, “Özellikle burada özgürce dolaşan Yılkı atlarına hayran kalıyorlar. Ormana'daki düğmeli evler çok hoşlarına gidiyor. Bölgede Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası, düğmeli evleri, yılkı atları ve yürüyüş yolları ile turizm potansiyeli çok büyük. Bu bölge Alternatif turizmin merkezi haline getirilebilir. Alman misafirler buraya gelirken akıllarında acaba yılkı atlarını görebilecek miyiz diye düşünceler vardı. Ovadaki yılkı atlarını görebilmek için heyecanlıydılar. Yılkı atlarını görünce ise ne kadar mutlu oldukları ortadaydı. Buraya gelmelerinin büyük sebeplerinden biriside yılkı atlarıydı” diye konuştu.

Yabancı turistlerin ilgisi

Alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, pandemi sonrasında evde kapalı olan insanların pandemi sonrası yerlide olduğu gibi yabancılarında eskiden olduğu gibi bölgeye rağbet gösterdiklerini söyledi. Senenin bu döneminde özellikle Alman, Fransız ve Belçika'lı turistleri ağırladıklarını söyleyen Özgüven, “Bu dönemde gelen turistlerin tercihleri daha çok yürüyüş üzerine oluyor. Bu ova 90 bin dönümlük bir ova. Buraya gelenler yürüyüş esnasında yılkı atları ilgilerini çekiyor. Bu ovada yürüyüş yaparlarken hem yürüyüş faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar, hem de yılkı atlarını fotoğraf karelerine katıyorlar” dedi.

“Sayıları her geçen yıl artıyor”

Özgüven, “Yılkı atları Eynif Ovasında yaklaşık bin 200 civarındadır. Her yıl sayıları artıyor. Turistler yavru tayları ailelerin yanında görüyorlar. Her yıl bu sayıya 100-150 civarında yavrular katılıyor. Sayılar ise her geçen yıl artıyor” diye konuştu.