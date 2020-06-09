İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'nın yayla yollarında kar temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’nin Morca Yaylası’na ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda kar temizliği ve onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Morca Yaylası'na ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda kar temizliği ve onarım çalışması yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz ayında yaylaya çıkan vatandaşların rahat ulaşım yapması için grup yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akseki'nin Morca Yaylası yolunda bir yandan düzenleme yaparken, diğer yandan yolun 20 kilometrelik karlı kısımlarında yol açma çalışması yapıyor. Çukurköy, Çaltılıçukur, Pınarbaşı, Güçlüköy, Güzelsu mahalleleri ile Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka Mahallesi sakinlerinin de kullandığı grup yolu üzerinde malzemeli yol bakımı yapılıyor, bozulan kısımlar onarılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.