Antalya'nın yeni il jandarma komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan

Antalya'nın yeni İl Jandarma Komutanı Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan oldu. Mevcut komutan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ise Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı.

Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığında 4 tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti. Kararla birlikte Antalya'nın il jandarma komutanı da değişti. Antalya'nın yeni il jandarma komutanı Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan oldu. Ağustos 2020 yılından bu yana Antalya'da görev yapan mevcut İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ise Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına atandı.