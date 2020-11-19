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Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Antalya’nın kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Antalya'nın kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Saklıkent Kayak Merkezi, Feslikan Yaylası ve Tahtalı Dağı beyaza büründü.


Bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve Batı Akdeniz'de sağanak etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığında da belirgin düşüş yaşanan kent merkezinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre sıcaklık 11 derece olarak kaydedildi. Sağanak yağışın yanı sıra kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Beydağlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi, Konyaaltı Geyikbayırı Mahallesindeki Feslikan Yaylası ve Tahtalı Dağı, kar yağışından dolayı beyaza büründü.


Vatandaşlar yağışı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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