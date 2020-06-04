Antalyaspor 3 futbolcusunun doğun gününü kutladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 13 Haziran'da deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ederken 3 futbolcusu için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 27'inci haftasında deplasmanda 21.45'te karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde devam etti.

Antrenman öncesi 3 futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları birlikte üfleyen Hakan Özmert, Nazım Sangare ve Bünyamin Balcı, ardından tebrikleri kabul etti. Kutlamaya, Aytaç Altay ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.

35 yaşına giren orta saha oyuncusu Hakan Özmert, geride kalan 21 maçta takımına adına 2 gole imza atarken, 3'te asist yaptı.

26 yaşında giren defans oyuncusu Nazım Sangare ise 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

20 yaşına giren Bünyamin Balcı ise 8 maçta forma giydi gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.