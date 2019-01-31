Antalyaspor 3 transferine imza attırdı

Antalyaspor, Brezilyalı Amilton Silva, Tarık Çamdal ve Angolalı Fredy'le sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de ikinci transfer döneminin son gününde Antalyaspor kadrosunu 3 futbolcu ile güçlendirdi. Antalyaspor, Galatasaray'dan ayrılan Tarık Çamdal, Portekiz'in Desportivo Aves takımından Amilton ve yine aynı ülkenin Belenenses takımından Fredy'i renklerine bağladı. 3 futbolcu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Başkan Ali Şafak Öztürk, Portekiz liginden 2, Süper Lig'den bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını vurguladı. Öztürk, “Amilton kiralık ve satın alma opsiyonlu, Fredy ile sözleşmemiz 1.5 yıllığına, Tarık ile 6 aylık sözleşmemiz var. Transferlerimizden beklentilerimiz çok yüksek. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere transfer yaptık. Bu sezondan gelecek yılın takım iskeletini oluşturmak istiyorduk. Bu arkadaşların da faydası olacaktır. Uzun dönemde de faydaları olacağına inanıyoruz. Transfer engelini kaldırmak da çok önemliydi” diye konuştu.

Tarık Çamdal: "Yeniden doğacağım"

Performansına göre sezon sonu yeniden masaya oturulacak olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Tarık Çamdal, “Antalyaspor camiasında yeniden doğmak istiyorum. Buradan tüm Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir çıkış olacak, bundan eminim. Hedeflerim büyük, inşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" şeklinde konuştu.

Sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı kanat oyuncusu 29 yaşındaki Amilton Silva, Antalyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

Bonservisiyle transfer edilen Angolalı 28 yaşındaki Fredy ise, "Antalyaspor ailesine teşekkür ederim. Kariyerime artık Türkiye'de devam edeceğim. Antalyaspor'da Eto'o, Samir Nasri gibi futbolcular oynamış. Hedefim Antalyaspor'a yardımcı olmak" dedi.

Konuşmaların ardından futbolcular resmi sözleşme imzalarken, formaları ve Antalyaspor bayrağı ile gazetecilere poz verdi.