Antalyaspor, 52 gün sonra top başı yapıyor

Antalyaspor, tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını uzaktan telekonferans yöntemiyle sürdürürken, sahaya ineceği tarih de belli oldu. Bu dönemde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren kırmızı-beyazlı futbolcular, 52 gün sonra top başı yapacak. Antalyaspor, 7 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Başkan Ali Şafak Öztürk'ün otelinde bir araya gelerek, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarına başlayacak.

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ve tedavisi için ülkesi Brezilya'ya gittiği bilinen Charles, takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan Antalyaspor'un salgının seyir durumuna göre çalışmalarını yönlendireceği belirtildi.