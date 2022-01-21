Antalyaspor, 6 haftadır 3 puana hasret

Spor Toto Süper Lig'de FT Antalyaspor, deplasmandaki Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle,6 haftadır 3 puana hasret kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. 23 puanda kalan kırmızı-beyazlılar 17. sıraya gerileyerek düşme hattının içine girdi. Güney ekibinin ligde galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 6 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0, Göztepe'ye 4-0, Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başlayacak. Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer oyuncular sahada antrenman yapacak. Kırmızı beyazlılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Güray ve yine kırmızı kart gören Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Antalyaspor'da Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Floranus ve Doğukan Nelik'in sakatlıkları devam ediyor.

Pazar günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol, Cemil Tunç ve Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetecek.