Antalyaspor Ahmet Uluç Spor Salonu ve voleybol sezonu açıldı

Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren voleybol takımları için yeniden düzenlenen, Atilla Vehbi Konuk Tesislerindeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nun açılışı ve Antalyaspor voleybol takımlarının 2022-2023 sezonunun açılışları coşkulu bir şekilde yapıldı.

Döşemealtı'nda bulunan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri içerisinde yer alan Ahmet Uluç Spor Salonu'nda 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılan etkinliğe her yaş grubundan sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Açılış törenine Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Onur Öntaş, Mutlan Erdem, Hasan Ali Onay, Ali Murat Hizay, İbrahim Şendil, Tahir Özdaş, Murat Şimşek, Yusuf İzettin Cansız ve Mehmet Çelik katılım gösterirken; törende Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Abdullah Saraçoğlu ve Başkan Danışmanı Ferda Ramanlı'nın yanı sıra Antalyaspor voleybol takımlarının tüm antrenör ve idari kadrosu da yer aldı.

Antalyaspor Store mobil karavan mağazasının da salon çevresinde hazır bulunduğu etkinlik, sırasıyla Türker Ahmet Özay, Mutlan Erdem ve Nuri Şahin'in konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından açılış törenine

geçilirken salonun kurdelesi Başkan Av. Aziz Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından dilek ve temenniler ile birlikte kesildi.

Salon açılışının ardından salonda incelemelerde bulunan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, her yaştan sporcular, antrenörler ve spor aileleri ile birlikte voleybol A takımının sergilediği gösteri maçını ilgi ile takip etti.

Alkışlar ile sonlanan gösteri maçının ardından Filenin Akrepleri için özel olarak hazırlanan pasta, yöneticilerin katılımı ile kesilirken çektirilen hatıra fotoğrafları ile etkinlik sonlandı.