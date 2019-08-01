Antalyaspor Akaryakıt İstasyonu kiralama ihalesi yapıldı

Antalyaspor Kulübü Derneği'nin sahibi olduğu akaryakıt istasyonunun kiralama ihalesi, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İhale sonucunda Antalyaspor, 5 yıl için 9 milyon 966 bin lira ve ek olarak petrol ve market satışından belirli oranlarda ciro üzerinden gelir ile istasyonu kiraladı.

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen ihaleyi Antalyaspor Kulübü Derneği 2. Başkanı Mustafa Yılmaz yönetti. İhaleye, yönetim kurulu üyeleri Emin Hesapçıoğlu, Erhan Erdem ve Aziz Çetin ile kulüp profesyonelleri katıldı. İhaleye Türkiye'nin bir akaryakıt firması teklif verdi.

5 yıl için 9 milyon 966 bin TL

Noter ve basın huzurunda kapalı zarf usulü gerçekleştirilen ihaleye katılan tek firma, 5 yıl için peşin ödenmek üzere 6 milyon TL'lik teklif sundu. İhale komisyonu başkanı Mustafa Yılmaz'ın her ne kadar tek firma olsa da artırım talebi üzerine teklifi 7 milyon TL'ye çıkaran firma yetkilileri, yeni bir artırım talebi üzerine rakamı 9 milyon TL olarak revize etti. Komisyon Başkanı Yılmaz'ın Antalyaspor'un kuruluş yılını temsil eden 1966'ya dikkat çekip rakamın 9 milyon 966 bin TL olması isteğini de yerine getiren firma, bu sonuçla ihaleyi kazanmış oldu.

Cirodan pay

İhale Komisyonu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 5 yıl için peşin ödenecek bu rakamın dışında, günlük 20 bin litrenin üzerindeki petrol satışının yüzde 2'si, günde 8 bin liralık market cirosunun üzerindeki cironun da enflasyon oranında yüzde 5'i kadar Antalyaspor'a gelir sağlanması talebi de Opet Petrol firma temsilcileri tarafından kabul edildi.

“Gelirler artacak”

Mustafa Yılmaz, ihalenin Antalyaspor için hayırlı olmasını dileyerek, “Antalyaspor'umuz bu ihale ile kalıcı bir gelir elde etmiştir. Bu ihale, sadece belirlenen alanların kiralanması için yapılmıştır. Alandaki diğer işletmelerin kiralama ihalesi de önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacak, Antalyaspor'umuzun gelirleri böylece daha da artacaktır. Antalyasporluların da kulübümüzün gelirinin artması amacıyla, adı Antalyaspor Petrol İstasyonu olacak olan istasyondan alışveriş yapmalarını ayrıca rica ediyoruz” dedi.