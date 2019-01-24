Antalyaspor antrenmanına rüzgar engeli

Kırmızı-beyazlılar şiddetli rüzgar nedeniyle topla çalışma yapamadı.

Hafta sonu deplasmanda Atiker Konyaspor karşısına çıkacak olan Antalyaspor, bugünkü antrenmanda şiddetli rüzgar engeline takıldı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde etkili olan rüzgar nedeniyle takım, sahada topla çalışma yapamadı. Öğle saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, ilk olarak sahada düz koşu yaptı. Teknik Direktör Bülent korkmaz, düz koşu sonrası sahadaki antrenmanı bitirdi. Takım çalışmaya fitness salonunda devam etti. Futbolcular salonda kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.